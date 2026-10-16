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Qué desafíos atraviesan hoy las infancias y adolescencias: la UNT abre una jornada de debate

El encuentro será el 30 de octubre en Filosofía y Letras. Está dirigido a estudiantes, docentes, profesionales y publico en general. Es gratis y tendrá certificado.

UNT. La actividad será gratuita y se realizará el 30 de octubre en Filosofía y Letras.
UNT. La actividad será gratuita y se realizará el 30 de octubre en Filosofía y Letras. / CAPTURA DE PANTALLA
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT abrió la inscripción para debatir los desafíos de infancias y juventudes el 30 de octubre en Filosofía y Letras, en las jornadas 'Lecturas de la Subjetividad'.
  • El evento gratuito, que cumple 16 ediciones, es impulsado por la carrera de Ciencias de la Educación y cruzará este año miradas sobre educación, salud y arte.
  • La iniciativa busca consolidar un espacio interdisciplinario para generar herramientas de abordaje ante los cambios contemporáneos que atraviesan los niños y adolescentes.
Resumen generado con IA

Las infancias y adolescencias serán el punto de partida para pensar qué pasa hoy en espacios tan cotidianos como una escuela, una consulta de salud o una familia. La Universidad Nacional de Tucumán abrió la inscripción a una nueva edición de las jornadas “Lecturas de la Subjetividad”, una propuesta gratuita que reunirá a estudiantes, docentes y profesionales para debatir las experiencias y problemáticas que atraviesan a niños, niñas y adolescentes.

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La edición número 16 se realizará el viernes 30 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, de 8.30 a 14.30. La participación es abierta, no tiene arancel y quienes asistan recibirán certificación.

Educación y salud, en una misma conversación

Este año las jornadas llevan como lema “Qué p(Arte) tenemos en lo que hacemos en educación y salud” y buscarán poner en diálogo distintas miradas sobre las subjetividades de las infancias y adolescencias.

La actividad es organizada por la Cátedra de Psicología de la Niñez y la Adolescencia de la Carrera de Ciencias de la Educación, con acompañamiento de la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT.

UNT. La actividad será gratuita y se realizará el 30 de octubre en Filosofía y Letras. UNT. La actividad será gratuita y se realizará el 30 de octubre en Filosofía y Letras. / CAPTURA DE PANTALLA

Más que una capacitación destinada a una sola profesión, la propuesta apunta al intercambio entre personas que trabajan, estudian o tienen interés en problemáticas vinculadas con el desarrollo subjetivo y las experiencias contemporáneas de chicos y adolescentes.

Por eso, pueden participar estudiantes, docentes, profesionales y público interesado.

Cómo inscribirse

La inscripción ya está habilitada y se realiza mediante un formulario online.

Para anotarse hay que ingresar a la página de la Scait (scait.ct.unt.edu.ar) y completar los datos solicitados.

La participación es gratuita, no requiere pagar matrícula y contempla certificación para quienes formen parte del encuentro.

Una jornada que se realiza desde hace 16 años

“Lecturas de la Subjetividad” ya tiene un recorrido dentro de la UNT. En sus ediciones anteriores se abordaron temas vinculados con crianza, vínculos familiares, adolescencias, tecnología y las transformaciones que atraviesan las nuevas generaciones.

En 2025, por ejemplo, el eje estuvo puesto en “Criar, conocer, curar y convivir. En tiempos de IA”. Aquella edición reunió trabajos de estudiantes y especialistas de distintas áreas y también incorporó experiencias vinculadas con crianza y enseñanza. 

La propuesta mantiene este año esa lógica interdisciplinaria, pero desplaza la discusión hacia los cruces entre educación, salud y arte.

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