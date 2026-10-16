Qué desafíos atraviesan hoy las infancias y adolescencias: la UNT abre una jornada de debate

Las infancias y adolescencias serán el punto de partida para pensar qué pasa hoy en espacios tan cotidianos como una escuela, una consulta de salud o una familia. La Universidad Nacional de Tucumán abrió la inscripción a una nueva edición de las jornadas “Lecturas de la Subjetividad”, una propuesta gratuita que reunirá a estudiantes, docentes y profesionales para debatir las experiencias y problemáticas que atraviesan a niños, niñas y adolescentes.