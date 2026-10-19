Discriminación en el deporte argentino: ¿debería aplicarse un protocolo en los estadios?

Resumen para apurados
- Jugadores de rugby M17 de Tucumán sufrieron insultos racistas por su origen durante un partido contra Buenos Aires en el club BACRC por el Campeonato Argentino.
- Familiares filmaron los agravios desde la tribuna y Javier Budeguer, presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, repudió el episodio y denunció un racismo inaceptable.
- El hecho reavivó la discusión sobre la urgencia de crear e implementar protocolos obligatorios contra la discriminación en todos los estadios deportivos del país.
Los insultos discriminatorios que recibieron jugadores del seleccionado M17 de Tucumán durante un partido ante Buenos Aires, por el Campeonato Argentino Juvenil de rugby, reabrieron el debate sobre el racismo y la discriminación en los espectáculos deportivos del país.
Familiares de los jugadores denunciaron que desde la tribuna del Buenos Aires Cricket & Rugby Club se escucharon expresiones despectivas hacia los chicos por su procedencia norteña. Los videos registrados por los propios padres dejaron en evidencia la gravedad de los agravios y motivaron el repudio del presidente de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), Javier Budeguer.
El dirigente calificó lo ocurrido como un caso de "racismo tremendo" y sostuvo que esas actitudes no tienen relación con los valores que promueve el deporte.
El episodio volvió a poner sobre la mesa una pregunta que excede al rugby: ¿alcanza con repudiar estos hechos una vez que ocurren o es necesario establecer un protocolo específico para actuar frente a situaciones de discriminación en los espectáculos deportivos?
Una discusión sobre la responsabilidad de los clubes
La implementación de medidas de prevención, mecanismos de denuncia y procedimientos de intervención ante insultos racistas o discriminatorios es uno de los puntos que puede abrir la discusión sobre la responsabilidad de las instituciones deportivas y de quienes organizan las competencias.