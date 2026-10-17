Tres gimnastas tucumanas se ubicaron entre las mejores del país en un torneo nacional

Resumen para apurados
- En Aguas Verdes, las tucumanas Caponio, Lovera y Llorente llegaron a las finales del Campeonato Nacional de Gimnasia Artística tras destacar entre las mejores del país.
- Accedieron tras una sólida labor en la modalidad all around. Caponio quedó cuarta en viga y suelo, asistida por los entrenadores Franco Taboada y Clementina Palacios.
- La actuación ratifica el crecimiento técnico de la federación tucumana y proyecta a las atletas como referentes competitivas de cara a futuras citas nacionales.
La gimnasia artística tucumana tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Federativo que se desarrolla en Aguas Verdes, localidad del Partido de La Costa, en la provincia de Buenos Aires. Leonor Caponio, Renata Lovera y Ernestina Llorente, representantes de la Federación Tucumana de Gimnasia, consiguieron ubicarse entre las mejores competidoras del país en sus respectivas categorías y acceder a las finales por aparatos.
Entre los resultados más destacados aparece la actuación de Leonor Caponio, quien compitió en el Nivel 8 y finalizó en el cuarto puesto tanto en viga como en suelo. En ambas pruebas quedó a escasas décimas de alcanzar el podio, en una competencia que reunió a gimnastas de distintas provincias y federaciones de la Argentina. Además, obtuvo el noveno lugar en salto, completando así su participación en las finales individuales.
Los resultados de Caponio reflejan el nivel de competencia que alcanzó la representante tucumana, que consiguió posicionarse entre las principales exponentes nacionales de su categoría. Sus dos cuartos puestos adquieren especial relevancia por la pequeña diferencia que la separó de las posiciones de medalla.
La clasificación a estas instancias llegó después de una destacada presentación en la competencia all around, modalidad en la que las gimnastas participan en los distintos aparatos y son evaluadas por su rendimiento general. Esa actuación permitió que las representantes de Tucumán avanzaran a las definiciones individuales.
Renata Lovera, también del Nivel 8, y Ernestina Llorente, que compite en el Nivel 9, completaron la presencia tucumana entre las finalistas. Las tres deportistas consiguieron destacarse durante la primera instancia del certamen y obtener lugares en las competencias decisivas de suelo, viga, salto y paralelas. Por el momento, no se informaron los resultados individuales de Lovera y Llorente en las finales.
El equipo tucumano cuenta con el acompañamiento de Franco Taboada, entrenador del Tucumán Lawn Tennis Club, y Clementina Palacios, del Centro Deportivo de Gimnasia. Ambos forman parte del trabajo de preparación y acompañamiento de las deportistas que representan a la provincia en este campeonato. Por su parte, la Federación Tucumana de Gimnasia está presidida por la profesora Marta Manfredo.
El Campeonato Nacional Federativo constituye una oportunidad para que las gimnastas de las distintas federaciones provinciales puedan medirse en una competencia de alcance nacional. Las pruebas individuales exigen precisión técnica, coordinación, equilibrio y ejecución de diferentes rutinas, aspectos que son evaluados por los jueces para determinar las posiciones finales.
Con dos cuartos puestos y un noveno lugar para Caponio, además de las clasificaciones obtenidas por Lovera y Llorente, la delegación tucumana consiguió resultados destacados en Aguas Verdes y volvió a posicionarse entre las protagonistas de la gimnasia artística nacional.