Tres gimnastas tucumanas se ubicaron entre las mejores del país en un torneo nacional

Entre los resultados más destacados aparece la actuación de Leonor Caponio, quien compitió en el Nivel 8 y finalizó en el cuarto puesto tanto en viga como en suelo. En ambas pruebas quedó a escasas décimas de alcanzar el podio, en una competencia que reunió a gimnastas de distintas provincias y federaciones de la Argentina. Además, obtuvo el noveno lugar en salto, completando así su participación en las finales individuales.