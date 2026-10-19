Nuevo plan de retiro voluntario para estatales: quiénes pueden acceder y cuánto van a cobrar

La aplicación del nuevo régimen estará a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Un punto clave de la medida es que los cargos correspondientes a los trabajadores que acepten desvincularse serán eliminados de la estructura presupuestaria nacional. Asimismo, el texto oficial fija que quienes obtengan el beneficio no podrán volver a reincorporarse al sector público nacional durante un plazo de ocho años.