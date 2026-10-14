Política

Javier Milei ratificó su apoyo a Flávio Bolsonaro y tildó a Lula de "dictador comunista"

Desde Washington, el Presidente expresó además su apoyo al ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro. También pidió fortalecer al Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

JAVIER MILEI.
JAVIER MILEI.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Washington, Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro para el balotaje brasileño y calificó a Lula da Silva de 'dictador comunista' durante un evento conservador.
  • El mandatario recibió una distinción ante dirigentes republicanos, saludó a Eduardo Bolsonaro y celebró el avance electoral de la derecha en distintos países de la región.
  • Las declaraciones profundizan la tensión diplomática con el gobierno de Brasil y consolidan la alianza de Milei con la oposición bolsonarista en el plano regional.
Resumen generado con IA

Javier Milei volvió a expresar su respaldo a Flávio Bolsonaro en la previa de la segunda vuelta electoral en Brasil y lanzó nuevas críticas contra Lula da Silva, a quien calificó como un “dictador comunista”. 

El mandatario argentino se pronunció durante la Gala del Mes de la Herencia Hispana, donde recibió una distinción por su liderazgo e impacto global.

Ante un auditorio repleto de dirigentes vinculados al Partido Republicano y a la derecha global, Milei destacó los cambios políticos que, según sostuvo, se produjeron en América Latina desde su llegada a la Presidencia. Entre los asistentes se encontraba Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

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Al finalizar su discurso, el Presidente saludó efusivamente a Eduardo con un abrazo y aprovechó la ocasión para ratificar su apoyo a la familia Bolsonaro.

Durante su exposición, Milei recibió el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y remarcó los “vientos de cambio” que, según afirmó, soplan en la región. En ese contexto, enumeró una serie de triunfos electorales y avances de dirigentes identificados con la derecha.

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“En el 2023, echamos al socialismo de Argentina. Luego, reeligió Daniel Noboa en Ecuador, ganó Rodrigo Paz en Bolivia, Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia”, enfatizó.

El respaldo a Flávio Bolsonaro y las críticas a Lula

Tras repasar el escenario político regional, el mandatario argentino hizo una mención explícita a la segunda vuelta electoral en Brasil y manifestó su confianza en una victoria de Flávio Bolsonaro.

“Y ahora, mi querido amigo Flávio Bolsonaro, con las fuerzas del cielo de su lado, estoy seguro de que dentro de pocos días se impondrá nuevamente ante el dictador comunista Lula da Silva, padre del Foro de San Pablo junto al siniestro Fidel Castro”, sostuvo.

De esta manera, Milei volvió a cuestionar al presidente brasileño y ratificó su apoyo al candidato opositor, en un nuevo gesto de alineamiento con la familia Bolsonaro.

En otro tramo de su intervención, el Presidente argentino saludó a Eduardo Bolsonaro, presente en el evento, y envió un mensaje de respaldo a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Milei se refirió al ex mandatario brasileño como alguien que continúa “injusta y vengativamente encarcelado” y cerró su mensaje con una expresión de afecto: “Saludos, Jair querido”.

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