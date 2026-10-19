Política

Milei viaja con agenda política a España

Reunión con Ayuso y participación de un foro económico.

Milei viaja con agenda política a España
Por Redacción Política Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei viajará esta noche a España, donde desarrollará una agenda de actividades políticas y económicas concentrada en Madrid. La gira incluirá una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su participación en una conferencia dedicada a la Escuela Austríaca de Economía.

El mandatario partirá de Buenos Aires a las 23 y llegará a la capital española mañana a las 18.30, hora local. Estará acompañado por el economista y actual vocero presidencial Adrián Ravier.

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La primera actividad oficial será el miércoles por la mañana, cuando Milei participará del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum. El economista español Daniel Lacalle estará a cargo de su presentación ante referentes del ámbito empresarial y económico.

A las 13, el Presidente asistirá a la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, en la Universidad Rey Juan Carlos. El encuentro reunirá a investigadores y especialistas en mercado, moneda, banca y filosofía política.

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A las 17, Milei se reunirá con Díaz Ayuso, referente de la derecha española. En cambio, todavía no está confirmado un encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox. El Presidente tiene previsto abandonar España esa misma noche.

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