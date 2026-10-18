“Ya tenés que cambiar el sistema”: Orfila anticipó cómo afrontará San Martín la próxima final ante Quilmes

La respuesta llegó desde el banco. El técnico aclaró por qué no hizo los tres cambios en el descanso: ya había usado dos por las lesiones de Mauro Verón y Alan Cisnero, y no quería quedarse sin variantes. Después llegaron los ingresos de Nicolás Castro, Matías “Caco” García y Luca Arfaras. “El ingreso de Caco, a mi criterio, fue determinante. Él nos empezó a dar esa tranquilidad que habíamos hablado”, destacó. “Puede jugar desde el inicio, 60 minutos, 70 o un partido entero. En este momento nos puede aportar, y mucho”, agregó.