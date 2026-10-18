De Torales a Bruno Cabrera: el "arco de los milagros" que volvió a salvar a San Martín

El gol de Galeano

Para muchos de los que estuvieron en La Ciudadela, lo de Midland tuvo gusto a déjà vu. La escena se pareció demasiado a aquella noche de mayo de 2018, por los cuartos de final del Reducido de la B Nacional. También llovía, también el “Santo” perdía 0 a 2 y también la ilusión parecía apagada. Franco Costa y Claudio Bieler lo igualaron, Villa Dálmine volvió a adelantarse a los 83 minutos y, cuando ya nadie esperaba nada, Juan Galeano anotó el 3 a 3 a los 94’, en la Bolívar.