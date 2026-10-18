DeportesSan Martín de Tucumán

Con "Caco" García y Cabrera como baluartes, así quedó el 1x1 de San Martín en la remontada contra Midland

El ex Gimnasia La Plata fue crucial para que el "Santo" pudiera seguir en carrera en la lucha por llegar al Reducido.

FESTEJO. Diellos, Cabrera y Arfaras sonríen luego del 3 a 2, que significó un desahogo para todos en La Ciudadela.
FESTEJO. Diellos, Cabrera y Arfaras sonríen luego del 3 a 2, que significó un desahogo para todos en La Ciudadela. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Por Redacción Deportes 18 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • San Martín superó 3-2 a Midland en La Ciudadela tras revertir un 0-2, logrando un triunfo clave para continuar en la lucha por clasificar al Reducido.
  • El equipo perdía por dos tantos, pero revirtió el marcador con un doblete de Bruno Cabrera y un gol de Matías García, figura tras ingresar desde el banco de suplentes.
  • Con este resultado, el conjunto tucumano conserva sus aspiraciones de ascenso, mientras el cuerpo técnico evalúa rendimientos individuales de cara a las fechas decisivas.
Resumen generado con IA

San Martín logró una remontada épica sobre Midland. Perdía 2 a 0, lo ganó 3 a 2 con un gol de Matías “Caco” García y un doblete de Bruno Cabrera. Así sigue en carrera por un lugar en el Reducido. 

Mirá los puntajes de los jugadores del “Santo”.

Darío Sand (6): Falló groseramente en el segundo gol de Midland, cuando calculó mal en un centro. Sin embargo, tuvo dos tapadas cruciales para sostener al “Santo” en partido.

Víctor Salazar (5): Mostró algunas dudas en la marca, pero fue importante cuando pasó al ataque. Siempre fue opción y puso muchas ganas para empujar al equipo por su sector.

Ezequiel Parnisari (5): Puso muchas ganas y no dio pelota por perdida, pero salió en la foto de los dos goles de la visita. En el primero despejó mal y en el segundo Cepeda le ganó por arriba.

Guillermo Rodríguez (6): Jugó un partido correcto. Anticipó mucho por abajo y también ganó las pelotas divididas en el juego aéreo. El central también estuvo bien cuando salió desde el fondo con pelota dominada.

Rodrigo Ayala (3): Perdió cada vez que lo atacaron y para colmo no estuvo lúcido para pasar al ataque. Se lo notó lento y falto de fútbol. Lo único bueno que hizo fue rematar al “bulto”, antes del 3 a 2 de Cabrera.

Agustín Graneros (3): Flojísimo partido del volante central. Lento e impreciso, llegó casi siempre tarde a las pelotas divididas. Además erró muchos pases sencillos.

Santiago Briñone (3): Otro partido malo del ex Estudiantes de Caseros. No se entiende cómo sigue jugando de titular. No marca, no juega y además parece demasiado displicente.

Gabriel Carabajal (3): Como en la mayoría de los partidos desde que llegó a La Ciudadela, jugó sólo un par de minutos. Después se dedicó a ralentizar el juego y a dar pases hacia los costados. Cuando le dejó su lugar a “Caco”, el equipo mejoró.

Alan Cisnero (4): Jugó de titular pese a que estuvo entre algodones casi toda las semana y lo pagó carísimo. Se lo notó con poca confianza para encargar o patear y su cuerpo dijo “basta” a los 30 minutos del primer tiempo.

Bruno Cabrera (7): Hasta el minuto 85 parecía ganarse un aplazo. Sin embargo, marcó dos goles en siete minutos para que el “Santo” torciera la historia y pudiera seguir soñando con la clasificación.

Mauro Verón (-): En una de las primeras pelotas que tocó, cayó al piso luego de rematar desviado de zurda. El “9” tuvo que dejar el campo por un problema en la rodilla; lo hizo en camillas y envuelto en lágrimas.

Diego Diellos (5): Puso ganas e intentó siempre ser referencia en el área.

Álvaro Veliez (5): Alternó buenas y malas moviéndose por todo el ataque.

Matías “Caco” García (8): Le cambió la cara al equipo. Jugó, hizo jugar y marcó un golazo.

Nicolás Castro (6): Se paró como volante central y cumplió su tarea.

Luca Arfaras (6): Muchas ganas. Complicó con su potencia.

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