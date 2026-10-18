Con "Caco" García y Cabrera como baluartes, así quedó el 1x1 de San Martín en la remontada contra Midland

Resumen para apurados
- San Martín superó 3-2 a Midland en La Ciudadela tras revertir un 0-2, logrando un triunfo clave para continuar en la lucha por clasificar al Reducido.
- El equipo perdía por dos tantos, pero revirtió el marcador con un doblete de Bruno Cabrera y un gol de Matías García, figura tras ingresar desde el banco de suplentes.
- Con este resultado, el conjunto tucumano conserva sus aspiraciones de ascenso, mientras el cuerpo técnico evalúa rendimientos individuales de cara a las fechas decisivas.
San Martín logró una remontada épica sobre Midland. Perdía 2 a 0, lo ganó 3 a 2 con un gol de Matías “Caco” García y un doblete de Bruno Cabrera. Así sigue en carrera por un lugar en el Reducido.
Mirá los puntajes de los jugadores del “Santo”.
Darío Sand (6): Falló groseramente en el segundo gol de Midland, cuando calculó mal en un centro. Sin embargo, tuvo dos tapadas cruciales para sostener al “Santo” en partido.
Víctor Salazar (5): Mostró algunas dudas en la marca, pero fue importante cuando pasó al ataque. Siempre fue opción y puso muchas ganas para empujar al equipo por su sector.
Ezequiel Parnisari (5): Puso muchas ganas y no dio pelota por perdida, pero salió en la foto de los dos goles de la visita. En el primero despejó mal y en el segundo Cepeda le ganó por arriba.
Guillermo Rodríguez (6): Jugó un partido correcto. Anticipó mucho por abajo y también ganó las pelotas divididas en el juego aéreo. El central también estuvo bien cuando salió desde el fondo con pelota dominada.
Rodrigo Ayala (3): Perdió cada vez que lo atacaron y para colmo no estuvo lúcido para pasar al ataque. Se lo notó lento y falto de fútbol. Lo único bueno que hizo fue rematar al “bulto”, antes del 3 a 2 de Cabrera.
Agustín Graneros (3): Flojísimo partido del volante central. Lento e impreciso, llegó casi siempre tarde a las pelotas divididas. Además erró muchos pases sencillos.
Santiago Briñone (3): Otro partido malo del ex Estudiantes de Caseros. No se entiende cómo sigue jugando de titular. No marca, no juega y además parece demasiado displicente.
Gabriel Carabajal (3): Como en la mayoría de los partidos desde que llegó a La Ciudadela, jugó sólo un par de minutos. Después se dedicó a ralentizar el juego y a dar pases hacia los costados. Cuando le dejó su lugar a “Caco”, el equipo mejoró.
Alan Cisnero (4): Jugó de titular pese a que estuvo entre algodones casi toda las semana y lo pagó carísimo. Se lo notó con poca confianza para encargar o patear y su cuerpo dijo “basta” a los 30 minutos del primer tiempo.
Bruno Cabrera (7): Hasta el minuto 85 parecía ganarse un aplazo. Sin embargo, marcó dos goles en siete minutos para que el “Santo” torciera la historia y pudiera seguir soñando con la clasificación.
Mauro Verón (-): En una de las primeras pelotas que tocó, cayó al piso luego de rematar desviado de zurda. El “9” tuvo que dejar el campo por un problema en la rodilla; lo hizo en camillas y envuelto en lágrimas.
Diego Diellos (5): Puso ganas e intentó siempre ser referencia en el área.
Álvaro Veliez (5): Alternó buenas y malas moviéndose por todo el ataque.
Matías “Caco” García (8): Le cambió la cara al equipo. Jugó, hizo jugar y marcó un golazo.
Nicolás Castro (6): Se paró como volante central y cumplió su tarea.
Luca Arfaras (6): Muchas ganas. Complicó con su potencia.