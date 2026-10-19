Compra de tanques de aceite: tres acusados por seis estafas a dos empresas

Tres hombres de 27 y 30 años fueron acusados por seis hechos de estafa y uso de documento privado falso contra dos empresas comercializadoras de aceites, baterías, lubricantes y tambores de grasa, ubicadas sobre la ruta nacional 9. Según la Fiscalía, simulaban integrar una sociedad dedicada a insumos agropecuarios para comprar mercadería mediante cheques robados, antiguos o falsos.
El principal acusado habría participado en cinco hechos y los otros dos, en tres y uno.
El último episodio ocurrió el 14 de octubre, cuando un individuo negoció por WhatsApp la compra de 20 tachos de aceite a una concesionaria oficial de Mercedes-Benz por $33.000.200. Otro hombre entregó un cheque vencido, que resultó incobrable, y coordinó el retiro de la mercadería mediante un flete.
La Fiscalía cuenta con conversaciones y filmaciones, pero debe realizar pericias telefónicas e identificar a otros involucrados. El perjuicio para una de las empresas ronda los $47 millones. La Justicia les dispuso prisión preventiva por 30 días.