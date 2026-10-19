Seguridad

Compra de tanques de aceite: tres acusados por seis estafas a dos empresas

El principal acusado habría participado en cinco hechos y los otros dos, en tres y uno.

Compra de tanques de aceite: tres acusados por seis estafas a dos empresas
Por Redacción Seguridad Hace 2 Hs

Tres hombres de 27 y 30 años fueron acusados por seis hechos de estafa y uso de documento privado falso contra dos empresas comercializadoras de aceites, baterías, lubricantes y tambores de grasa, ubicadas sobre la ruta nacional 9. Según la Fiscalía, simulaban integrar una sociedad dedicada a insumos agropecuarios para comprar mercadería mediante cheques robados, antiguos o falsos. 

El principal acusado habría participado en cinco hechos y los otros dos, en tres y uno. 

El último episodio ocurrió el 14 de octubre, cuando un individuo negoció por WhatsApp la compra de 20 tachos de aceite a una concesionaria oficial de Mercedes-Benz por $33.000.200. Otro hombre entregó un cheque vencido, que resultó incobrable, y coordinó el retiro de la mercadería mediante un flete. 

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

La Fiscalía cuenta con conversaciones y filmaciones, pero debe realizar pericias telefónicas e identificar a otros involucrados. El perjuicio para una de las empresas ronda los $47 millones. La Justicia les dispuso prisión preventiva por 30 días.

Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El silencio es una estrategia para comunicar con eficacia
1

El silencio es una estrategia para comunicar con eficacia

Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones
2

Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones

Las mejores aplicaciones para detectar infieles
3

Las mejores aplicaciones para detectar infieles

Pañales para adultos: la señal de alarma silenciosa de la natalidad global
4

Pañales para adultos: la señal de alarma silenciosa de la natalidad global

Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial
5

Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial

Ranking notas premium
Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios
1

Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente
2

Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente

Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio
3

Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso
4

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
5

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

Más Noticias
Con qué tela nos secamos el cabello tiene más importancia de la que se cree

Con qué tela nos secamos el cabello tiene más importancia de la que se cree

Lluvias constantes: ¿cómo evitar que el cabello sea otro problema?

Lluvias constantes: ¿cómo evitar que el cabello sea otro problema?

¿Hay frustración por no conseguir pareja en un mundo hiperconectado? Los algoritmos son los responsables

¿Hay frustración por no conseguir pareja en un mundo hiperconectado? Los algoritmos son los responsables

Leer en papel o en formato digital genera una paradoja ¿qué formato preferís?

Leer en papel o en formato digital genera una paradoja ¿qué formato preferís?

La pantalla cambió la forma de leer y convirtió una estrategia en un hábito automático

La pantalla cambió la forma de leer y convirtió una estrategia en un hábito automático

La mochila escolar es un peligro si se la usa mal

La mochila escolar es un peligro si se la usa mal

¿Planeas las próximas vacaciones? El dato para que el descanso sea perfecto

¿Planeas las próximas vacaciones? El dato para que el descanso sea perfecto

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

Comentarios