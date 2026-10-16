Quién es el andinista de 59 años que desapareció mientras caminaba por el cerro Ñuñorco de Tucumán

Oriundo de Río Seco, en Tucumán, Moyano había viajado a la provincia para visitar a sus familiares. Según la información difundida sobre el caso, el último rastro que se tiene de él corresponde al lunes, cerca de las 11, cuando inició el ascenso hacia la cumbre. Desde entonces, rescatistas y fuerzas de seguridad trabajan en senderos de montaña y sectores de difícil acceso para encontrarlo.