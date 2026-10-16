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Quién es el andinista de 59 años que desapareció mientras caminaba por el cerro Ñuñorco de Tucumán

La búsqueda se concentra en senderos y quebradas del cerro Ñuñorco. El hombre desaparecido tiene experiencia en montaña y fue visto por última vez el lunes por la mañana.

Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado que buscan en el cerro Ñuñorco de Tucumán
Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado que buscan en el cerro Ñuñorco de Tucumán La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rescatistas buscan a Raúl Moyano, un docente jubilado de 59 años que desapareció el lunes en el cerro Ñuñorco, Tucumán, presuntamente desorientado por una densa niebla.
  • El hombre, radicado en Bariloche, visitaba a su familia y subía hacia la cumbre. Pese a tener amplia experiencia en trekking, el clima adverso complicó su marcha en la montaña.
  • Las fuerzas de seguridad concentran los rastrillajes en quebradas y senderos de difícil acceso para reconstruir su trayecto y lograr hallarlo con vida en las próximas horas.
Resumen generado con IA

Raúl Alfredo Moyano tiene 59 años, es docente rural jubilado y vive desde hace varios años en Bariloche, Río Negro. Su nombre cobró relevancia tras desaparecer durante una caminata en el cerro Ñuñorco, en Tucumán, donde se desplegó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

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Oriundo de Río Seco, en Tucumán, Moyano había viajado a la provincia para visitar a sus familiares. Según la información difundida sobre el caso, el último rastro que se tiene de él corresponde al lunes, cerca de las 11, cuando inició el ascenso hacia la cumbre. Desde entonces, rescatistas y fuerzas de seguridad trabajan en senderos de montaña y sectores de difícil acceso para encontrarlo.

Quién es Raúl Moyano, el andinista que buscan en Tucumán

Raúl Alfredo Moyano es un docente rural jubilado que, tras pasar gran parte de su vida adulta en la Patagonia, estableció su residencia en Bariloche. Además de su trayectoria en la educación, tiene experiencia en trekking y actividades de montaña.

Su hermano destacó que no se trata de una persona ajena a los recorridos por zonas agrestes. Según explicó, Moyano suele realizar caminatas, visitar refugios de montaña y mantenerse activo al aire libre.

Esa experiencia es uno de los aspectos que genera interrogantes en torno a su desaparición, ya que conoce las actividades de montaña y tiene práctica en este tipo de travesías.

Cómo desapareció Raúl Alfredo Moyano en el cerro Ñuñorco

El último dato confirmado sobre sus movimientos indica que Moyano comenzó a caminar hacia la cumbre del cerro Ñuñorco el lunes, alrededor de las 11. El cerro se encuentra al sur del Valle de Tafí, en Tucumán.

Una de las hipótesis que manejan los rescatistas es que las condiciones meteorológicas hayan influido en su desaparición. Según la información disponible, una densa niebla habría reducido la visibilidad en los senderos de altura y provocado que el andinista se desorientara.

El operativo incluye rastrillajes en caminos de montaña y quebradas de acceso complicado, en un terreno donde los cambios climáticos pueden dificultar las tareas de búsqueda.

Cómo es Raúl Moyano y qué ropa llevaba al desaparecer

Para facilitar su identificación, se difundieron sus características físicas y la indumentaria que vestía cuando salió a caminar.

  • Edad: 59 años.
  • Estatura: aproximadamente 1,70 metros.
  • Contextura física: robusta.
  • Cabello: canoso.
  • Barba: corta.
  • Ojos: castaño oscuro.
  • Señas particulares: tiene dos tatuajes en los brazos, uno con la figura de un cóndor y otro con el escudo de River Plate.

Mientras continúa el operativo en el cerro Ñuñorco, las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate concentran sus esfuerzos en reconstruir el recorrido que realizó Moyano y localizarlo en la zona de montaña.

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