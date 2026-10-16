Búsqueda en el cerro Ñuñorco: el mal tiempo complica los rastrillajes y hay cuatro policías sin contacto

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente de 59 años que desapareció el lunes 12 de octubre mientras realizaba trekking en solitario en el cerro Ñuñorco, continúa en condiciones adversas. Este viernes, las tareas volvieron a complicarse por el deterioro del tiempo en la alta montaña y la pérdida de contacto con cuatro policías que se habían sumado al operativo.