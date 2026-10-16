Búsqueda en el cerro Ñuñorco: el mal tiempo complica los rastrillajes y hay cuatro policías sin contacto
Las crecidas de los ríos, la nieve y el barro complican los rastrillajes en altura, mientras se prepara la llegada de un equipo especializado de enduro para localizar a los efectivos extraviados.
Resumen para apurados
- Rescatistas buscan este viernes en el cerro Ñuñorco a un docente extraviado y a cuatro policías incomunicados debido al mal clima durante el operativo.
- El docente desapareció el lunes haciendo trekking en solitario; la nieve, el barro y la crecida de ríos a más de 2.800 metros de altura frenaron a las patrullas motorizadas.
- Un equipo de enduro se sumará este sábado para hallar a los agentes, mientras la comuna evalúa imponer controles y registros obligatorios ante ascensos de riesgo.
La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el docente de 59 años que desapareció el lunes 12 de octubre mientras realizaba trekking en solitario en el cerro Ñuñorco, continúa en condiciones adversas. Este viernes, las tareas volvieron a complicarse por el deterioro del tiempo en la alta montaña y la pérdida de contacto con cuatro policías que se habían sumado al operativo.
El despliegue está coordinado por el jefe de la comisaría de El Mollar, el comisario principal Carlos Nicolás Díaz, y el delegado comunal, Ramón Ávila. En la base operativa trabajan entre 90 y 100 personas, entre efectivos de la Policía de Tucumán, bomberos voluntarios de El Mollar, Concepción y Tafí del Valle, Policía Federal, Defensa Civil, Parques Nacionales, el Grupo CERO, baqueanos y brigadas a caballo.
A las 16, las condiciones meteorológicas volvieron a empeorar drásticamente. La nubosidad cubrió por completo la zona, la visibilidad quedó reducida y se registraba una llovizna persistente, en un escenario que dificulta el avance de los equipos de rescate.
Cuatro policías extraviados y refuerzos especializados
Uno de los principales contratiempos del operativo es la pérdida de contacto con cuatro efectivos policiales durante la noche anterior. Según explicaron las autoridades, las dificultades para avanzar con las motos no estuvieron relacionadas con la falta de experiencia de los agentes, sino con las condiciones extremas del terreno.
El recorrido exigía cruzar tres ríos con fuertes crecidas y atravesar sectores cubiertos de nieve y barro por encima de los 2.800 metros de altura. Estos obstáculos bloquearon los caminos y complicaron el desplazamiento.
Para reforzar la búsqueda de los policías, se confirmó que este sábado llegará un equipo especializado de enduro encabezado por Walter de Lisi, junto con su grupo. Los motociclistas ingresarán por la zona de Monteros y se dedicarán específicamente a las tareas de rastrillaje y localización de los efectivos.
Mientras tanto, la búsqueda de Moyano continúa con drones de la Digedrop y patrullas mixtas desplegadas en la alta montaña.
La solidaridad de la comunidad de El Mollar
En medio de la incertidumbre, la comunidad de El Mollar sostiene una red de asistencia para quienes participan del operativo. El delegado comunal, Ramón Ávila, permanece junto a la base coordinando los recursos y articulando la ayuda.
El restaurante El Mirador colabora con la provisión de comida caliente, agua y café para los rescatistas, voluntarios y fuerzas de seguridad que afrontan jornadas extenuantes en condiciones meteorológicas cada vez más difíciles.
En el operativo también participan los bomberos voluntarios de El Mollar, encabezados por su jefe, Hernán Víctor Germán, junto con dotaciones de otras localidades y personal de distintos organismos.
Advierten sobre los riesgos de subir al cerro sin acompañamiento
Las autoridades también alertaron sobre la imprudencia de algunos turistas que subestiman las dificultades de transitar por el cerro Ñuñorco y consideran que el recorrido es sencillo, sin tener en cuenta que cada montaña presenta riesgos particulares.
El protocolo vigente establece que quienes quieran ascender deben pasar previamente por la comisaría para registrar sus datos y realizar el recorrido acompañados por un baqueano o un experto local. Sin embargo, según advirtieron, una parte importante de los visitantes no cumple con estas indicaciones.
Ante los riesgos que implica esta conducta, tanto para los caminantes como para sus familias y los propios rescatistas, Ávila ya evalúa medidas de control más estrictas y obligatorias para ordenar los ascensos y prevenir nuevos incidentes.
La búsqueda de Moyano continúa bajo la coordinación de Díaz y Ávila, con los equipos de rescate desplegados en la montaña y la dificultad adicional de un clima que mantiene en alerta a quienes participan del operativo.