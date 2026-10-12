SociedadSalud

Barritas de yogur, coco y frutilla: la receta del snack proteico y fácil para calmar el antojo dulce

Las barritas heladas de yogur, coco y frutilla se presentan como una colación fresca, liviana y nutritiva.

Barritas de yogur y frutilla en pocos minutos.
Barritas de yogur y frutilla en pocos minutos. Imagen: captura Instagram
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Rocío Hughetti compartió en redes una receta de barritas de yogur y fruta para calmar antojos dulces sin recurrir a golosinas ultraprocesadas.
  • La preparación sin cocción combina yogur descremado, frutillas y coco rallado, los cuales se procesan, se congelan por una hora y se decoran con chocolate blanco derretido.
  • Esta colación práctica aporta proteínas y antioxidantes, posicionándose como una alternativa accesible para incorporar hábitos alimentarios saludables en la rutina diaria.
Resumen generado con IA

Cuando el tiempo no sobra, sumar opciones rápidas y nutritivas a la rutina diaria es fundamental para calmar la ansiedad por algo dulce sin recurrir a golosinas industriales o ultraprocesadas. En este sentido, las preparaciones como las barras compactas a base de frutas se posicionan como aliadas estratégicas para disfrutar de un snack casero, ligero y saludable a cualquier hora del día.

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Las barras de coco, frutilla y coco son una combinación que destaca por su excelente calidad nutricional. El yogur aporta proteínas y fermentos lácticos beneficiosos para la microbiota intestinal, mientras que el coco rallado brinda grasas saludables y una textura crujiente indispensable. Por su parte, las frutillas frescas suman una importante cuota de antioxidantes, fibra y vitamina C, manteniendo la preparación baja en calorías y con un perfil natural súper refrescante.   

Una colación práctica para tener lista en el freezer

Más allá de sus beneficios para la salud, la gran virtud de estas barritas reside en su simplicidad. No requieren cocción ni técnicas gastronómicas complejas: basta con procesar los ingredientes, volcar la mezcla en un molde y llevar al congelador para tener un snack nutritivo siempre al alcance de la mano.

Esta receta fue compartida en la red social Instagram por la licenciada en nutrición Rocío Hughetti, creadora de la cuenta @levartenutricion. 

Paso a paso para preparar las barritas de yogur y frutilla

Ingredientes

  • ¾ taza de coco rallado   
  • ½ taza de frutillas frescas   
  • 3 cucharadas soperas de yogur (descremado con pulpa de frutilla)   
  • 2 cucharaditas de stevia en polvo   
  • 40 ml de leche   
  • 1 chorrito de esencia de frutilla (opcional)   
  • Chocolate blanco derretido (cantidad necesaria)   

1. En la licuadora o procesadora, colocar las frutillas junto con el edulcorante, la leche, la esencia y el yogur descremado. Licuar unos instantes hasta obtener un líquido homogéneo.   

2. Incorporar el coco rallado a la mezcla y revolver bien con una espátula hasta que quede todo distribuido de forma uniforme.   

3. Volcar la preparación en una budinera o molde de silicona, repartiendo la mezcla de manera emparejada. Llevar al freezer por al menos 1 hora.   

4. Retirar del freezer y cortar la placa en forma de barritas individuales. Bañar las puntas o la superficie con el chocolate blanco previamente derretido y llevar unos minutos a la heladera hasta que la cobertura se solidifique por completo.

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