Barritas de yogur, coco y frutilla: la receta del snack proteico y fácil para calmar el antojo dulce

Cuando el tiempo no sobra, sumar opciones rápidas y nutritivas a la rutina diaria es fundamental para calmar la ansiedad por algo dulce sin recurrir a golosinas industriales o ultraprocesadas. En este sentido, las preparaciones como las barras compactas a base de frutas se posicionan como aliadas estratégicas para disfrutar de un snack casero, ligero y saludable a cualquier hora del día.