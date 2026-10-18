OpiniónEditorial

La emergencia ambiental en el río Salí

Una enorme cantidad de líquidos cloacales se vuelcan al río, sin tratamiento, en el sector que abarca el Gran Tucumán.

Por Redacción LA GACETA Hace 4 Hs

Las condenas, sanciones y multas se han multiplicado en la última década por distintos tipos de contaminaciones al río Salí. El principal denunciante fue el gobierno de Santiago del Estero, que se ve perjudicado por el deterioro del embalse Río Hondo y de las aguas del río Dulce, la continuidad del Salí, y derivaron en sentencias judiciales, sobre todo contra industriales tucumanos. También del gobierno provincia,l contra municipios, comunas e industrias, como la que, a través del Ministerio de Desarrollo, aplicó en septiembre de 2024 multas millonarias al Ingenio Famaillá por la mortandad de peces vinculada a la contaminación del río.

El último hecho judicial conocido fue cuando la Cámara Federal de Casación Penal, en diciembre de 2025, ratificó el avance en la causa contra el ex presidente de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) por el vertido de líquidos cloacales sin tratar en el Río Salí.

Nada de esto es nuevo y así lo revela el informe “El paisaje como Infraestructura. Caso de Estudio: el río Salí en el sistema metropolitano de Tucumán”, elaborado por la arquitecta María Paula Llomparte, publicado en 2013. La especialista recuerda los distintos estudios y proyectos que se fueron planteando a lo largo de los años para abordar y solucionar la crisis del cauce más importante de la provincia, cuya cuenca ocupa el 62% de la superficie de Tucumán.

Entre ellos, Llomparte cita los planes más publicitados: a) 1956. Estudio del Plan regulador de San Miguel de Tucumán y se forestó, pero luego fue abandonado y el lugar fue ocupado por viviendas. b) 2005. Plan Estratégico Municipal 2016, para el Bicentenario de la Independencia, que proponía saneamiento y sistematización del río Salí y rectificación del curso de agua; parquización; integración del barrio Costanera y recuperación predio Los Vásquez. c) 2009. Programa de mejoramiento de barrios (Promeba) en ciudades ribereñas. Luego del informe de Llomparte se sucedieron el Plan Estratégico de 2016, que abarcaba la avenida Costanera (actual Circunvalación); las áreas de grandes equipamientos; la áreas de forestación; y la sistematización del cauce. Después, en 2021, se dio a conocer el plan director para la integración gradual del río Salí a la trama urbana, con fondos del Consejo Federal de Inversiones. No se aplicó.

Esta emergencia ambiental volvió a resurgir con la publicación de LA GACETA del 6 de octubre, donde se daba cuenta de la grave situación socioambiental del río y sus costaneras, principalmente cuando atraviesa el Gran Tucumán, a causa de los registros de desechos cloacales que detectó un estudio técnico corroborado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).

Concluyeron que las principales causas son dos: la enorme cantidad de líquidos cloacales que se vuelcan al río sin tratamiento y los numerosos asentamientos ubicados en los márgenes de canales, arroyos y del propio río, que no cuentan con servicio de cloacas. La situación exige respuestas de acción inmediata de las autoridades y proyectos de cambios en el futiro próximo.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
1

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio
2

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva
3

Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite
4

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño
5

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
2

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz
3

La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz

La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos
4

La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos

Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018
5

Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018

Más Noticias
Por qué dormir ocho horas no es perjudicial, pero tampoco una regla estricta para todos

Por qué dormir ocho horas no es perjudicial, pero tampoco una regla estricta para todos

Por qué el silencio del otro no es una evaluación de tu valor personal

Por qué el silencio del otro no es una evaluación de tu valor personal

Un estudio revela por qué los astronautas sufren estreñimiento en el espacio

Un estudio revela por qué los astronautas sufren estreñimiento en el espacio

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

La nueva serie de Agustín Bernasconi lideró el ranking de streaming en la Argentina

La nueva serie de Agustín Bernasconi lideró el ranking de streaming en la Argentina

Johnson & Johnson ofrece una pasantía paga para estudiantes de Bioingeniería

Johnson & Johnson ofrece una pasantía paga para estudiantes de Bioingeniería

Comentarios