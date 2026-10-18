La emergencia ambiental en el río Salí

Entre ellos, Llomparte cita los planes más publicitados: a) 1956. Estudio del Plan regulador de San Miguel de Tucumán y se forestó, pero luego fue abandonado y el lugar fue ocupado por viviendas. b) 2005. Plan Estratégico Municipal 2016, para el Bicentenario de la Independencia, que proponía saneamiento y sistematización del río Salí y rectificación del curso de agua; parquización; integración del barrio Costanera y recuperación predio Los Vásquez. c) 2009. Programa de mejoramiento de barrios (Promeba) en ciudades ribereñas. Luego del informe de Llomparte se sucedieron el Plan Estratégico de 2016, que abarcaba la avenida Costanera (actual Circunvalación); las áreas de grandes equipamientos; la áreas de forestación; y la sistematización del cauce. Después, en 2021, se dio a conocer el plan director para la integración gradual del río Salí a la trama urbana, con fondos del Consejo Federal de Inversiones. No se aplicó.