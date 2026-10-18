Mamá hay una sola, pero no en las películas

Cómo entender al otro en su cuerpo

Ponerse en el lugar del otro es un planteo recurrente en las discusiones entre madre e hija o hijo. Implica tratar de ver lo que pasa desde una posición diferente y llevar al extremo la posibilidad de entender las ideas distintas. La comedia familiar “Un viernes de locos” lleva a la pantalla esa idea con la historia de Tess (Jamie Lee Curtis), una madre abnegada y un tanto controladora, y su hija adolescente Anna (Lindsay Lohan), quien constantemente la critica por su actitud. Tras una discusión acalorada, ambas se despiertan un día en el cuerpo de la otra, lo que les permite experimentar la vida desde esa perspectiva y comprender mejor las frustraciones, preocupaciones y deseos de cada una. La película de 2003 fue dirigida por Mark Waters, y resultó exitosa tras dos intentos previos sin grandes resultados. Tuvo una secuela el año pasado.