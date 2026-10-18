Mamá hay una sola, pero no en las películas

Sobre un relato de Máximo Gorki
“La madre” fue la primera película que se filmó sobre ese personaje como protagónico, y tuvo características propagandísticas políticas. La producción soviética de 1926 fue dirigida por Vsévolod Pudovkin a partir de una novela de Máximo Gorki. Eran los tiempos del cine mudo, y la historia plantea el involucramiento cada vez más profundo de una mujer cuando su esposo y su hijo se encuentran en lados opuestos durante una huelga de trabajadores. Después de que su marido muere durante la fallida huelga en 1905, ella traiciona la ideología de su hijo Pável, para intentar salvarlo, pero es arrestado y sentenciado a trabajo forzado en un campo de concentración. Durante su encarcelamiento, su madre se une a los revolucionarios y marcha contra el régimen zarista para lograr su libertad.
Propaganda soviética
El afiche de “la madre”, de 1926
“Mamma mía!” invita a cantar
Fue una exitosísima canción del grupo ABBA, que inspiró a una comedia musical teatral en Broadway y terminó en la pantalla grande en 2008. “Mamma mía!” fue dirigida por Phyllida Lloyd y escrita por Benny Andersson y Björn Ulvaeus (son las dos B de la banda sueca de pop). Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) está a punto de casarse con Sky (Dominic Cooper). Como su madre, Donna (Meryl Streep), nunca le ha contado quién es su padre, está decidida a averiguarlo a su modo e invita en secreto a los tres hombres que podrían serlo a su boda: Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) y Bill Anderson (Stellan Skarsgård). Todos juntos intentarán resolver el misterio de la paternidad de Sophie y quién la llevará al altar.
Secretos familiares
Meryl Streep y Amanda Seyfried
El planteo de “Matate, amor”
La argentina Ariana Harwicz lanzó en 2012 su novela “Matate, amor”, con un planteo que desromantiza la maternidad y pone en crisis los conceptos tradicionales que presentan ese momento de forma idílica y posibilita la identificación de muchas mujeres con lo que ocurre en sus páginas. La historia habla de una madre primeriza en un contexto campestre aislado y de soledad, con relaciones en tensión con su pareja, quien sigue con su vida sin grandes cambios mientras que ella es absorbida por su hijo; en ese marco, desarrolla una depresión posparto. La repercusión del libro impulsó su paso a la pantalla grande el año pasado, con un reparto protagonizado por Jennifer Lawrence (fue nominada al Globo de Oro por su trabajo) y Robert Pattinson, dirigidos por Lynne Ramsay.
Jennifer Lawrence
Fue nominada a los Globo de Oro
“El club de las madres rebeldes”
Mila Kunis, Kathryn Hahn y Kristen Bell interpretaron hace una década a tres madres sobrecargadas de trabajo y subestimadas son empujadas más allá de sus límites, que abandonan sus responsabilidades convencionales familiares (incluyendo el cuidado de sus hijos) para recuperar su libertad y volver a divertirse en “El club de las madre rebeldes”, filme escrito y dirigido por Jon Lucas y Scott Moore, que tuvo una secuela en 2017. Sin ser un argumento totalmente original, la película fue exitosa y abrió un panorama amplio a realizaciones similares; sin ir más lejos, la argentina “Mamá se fue de viaje”, dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson, parte de la misma idea del cansancio de la vida doméstica de una mujer, aunque se vuelca a la comedia liviana sobre lo que vive el padre y la familia.
Trío cómico
Madres que se rebelan
El universo de Pedro Almodóvar
“Todo sobre mi madre” ganó el Goya, el Bafta, el Globio de Oro y el Oscar a la mejor película extranjera en 2000. La película de Pedro Almodóvar, protagonizada por la argentina Cecilia Roth, es considerada su principal realización sobre la recurrente presencia de la figura materna en su cinematografía. La trama aborda el dolor de Manuela tras la muerte de su hijo en un accidente de tránsito y su revinculación con el padre del joven, que ahora es una mujer transgénero. Antes, el director había tocado el tema de una madre en duelo en “La flor de mi secreto”; y posteriormente hizo “Volver”, donde la figura materna es interpretada por Carmen Maura, y “Madres paralelas”, con Penélope Cruz y Aitana Sánchez-Gijón.
Cecilia Roth
Protagonista del filme ganador del Oscar
Cómo entender al otro en su cuerpo
Ponerse en el lugar del otro es un planteo recurrente en las discusiones entre madre e hija o hijo. Implica tratar de ver lo que pasa desde una posición diferente y llevar al extremo la posibilidad de entender las ideas distintas. La comedia familiar “Un viernes de locos” lleva a la pantalla esa idea con la historia de Tess (Jamie Lee Curtis), una madre abnegada y un tanto controladora, y su hija adolescente Anna (Lindsay Lohan), quien constantemente la critica por su actitud. Tras una discusión acalorada, ambas se despiertan un día en el cuerpo de la otra, lo que les permite experimentar la vida desde esa perspectiva y comprender mejor las frustraciones, preocupaciones y deseos de cada una. La película de 2003 fue dirigida por Mark Waters, y resultó exitosa tras dos intentos previos sin grandes resultados. Tuvo una secuela el año pasado.
Intercambio inesperado
Jamie Lee Curtis, en comedia
Una propuesta de terror sobrenatural
Andy Muschietti es un director argentino radicado en Estados Unidos, especializado en el terror sobrenatural. Antes de ser reconocido por la saga “It”, y con producción del mexicano Guillermo del Toro, fue el responsable de “Mamá” (2013), título engañoso ya que no refiere a una relación maternal habitual: dos hermanas, Victoria (de tres años) y Lilly (de un año), desaparecen en el bosque tras el violento asesinato de su madre a manos de su padre. Cuando cinco años después son encontradas con vida en una cabaña abandonada en medio de la montaña, en estado salvaje, son llevadas a vivir con su tío y su esposa (interpretados por Nikolaj Coster-Waldau y Jessica Chastain). Pronto descubren que las niñas no estuvieron solas en el bosque: sobrevivieron gracias a un espectro maligno al que llamaron Mamá, que quiere recuperarlas.
Presencia espectral
La propuesta de un director argentino
El musical “La sonrisa de mamá”
Angélica Zamora es una famosa cantante y actriz que se siente sola porque sus tres hijos, Julio, Clotilde y Felipe, la descuidan y solo la buscan cuando necesitan dinero o que cuide a sus nietos. Cuando se enteran de que ella padece una grave enfermedad y le queda muy poco tiempo de vida, deciden ocultarle la verdad y rodearla para darle los momentos más felices de su vida, guiados por el arrepentimiento. “La sonrisa de mamá” es la película musical argentina dirigida por Enrique Carreras y con libreto de Abel Santa Cruz que se estrenó en 1972 protagonizada por Libertad Lamarque y Palito Ortega. “Esa flor que está naciendo,/ ese sol que brilla más,/ todo eso se parece,/ se parece a mi mamá”, dice el icónico tema.. El filme tiene un mural propio en la Capital Federal.
Protagonistas
Libertad Lamarque y Palito Ortega
Una recordada frase de Sandrini
¿Puede una frase definir una película e incluso trascenderla? Luis Sandrini gritando “La vieja ve los colores” es el cierre de “Cuando los duendes cazan perdices”, la exitosa obra teatral dramática que fue llevada al cine en 1955 con el protagonista como director y con la estética de la época. El argumento gira alrededor de la angustia de Eulogio Sotto (Sandrini) por la ceguera de su madre (interpretada por María Esther Buschizzo tanto en el escenario como en la pantalla), quién padece de cataratas. Eulogio quedó huérfano a los cinco años por la muerte trágica de su padre, causada por un balazo al producirse una reyerta entre jugadores de cartas; su vida discurre entre sueños irrealizados de inventor y la devoción a su madre, mientras intenta reconstruir la relación con su hermano Juan Carlos, que fue dado en adopción.
Escena cumbre
Luis Sandrini con María Esther Buschizzo