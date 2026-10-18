La misa de hoy: “Dad al César... y a Dios lo que es de Dios”

La Iglesia no puede limitarse a formar buenos cristianos dentro de sus comunidades. Está llamada también a formar cristianos capaces de transformar cristianamente el mundo. Esta es una de las grandes oportunidades pastorales que puede ofrecer la visita del Santo Padre. La preparación no debería limitarse a encuentros litúrgicos y celebraciones, sino incluir espacios de reflexión para considerar que los políticos deben considerar la autoridad como servicio a la dignidad humana; los empresarios, mirar la economía como instrumento de desarrollo integral; los educadores, trabajar para la formación de personas libres, responsables y abiertas a la verdad; y los comunicadores y responsables tecnológicos, administrar el uso de la inteligencia artificial y de los medios digitales al servicio de la persona.