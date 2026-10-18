Crónicas del viejo Tucumán: de guerreros, gobernantes y filántropos

Además de dedicarse a actividades agropecuarias tuvo una intensa actividad política. Como estrecho colaborador en Tucumán de Don José de San Martín y tras la victoria de Chacabuco (febrero de 1817), Lorenzo junto a Bernabé Araoz y José Víctor Posse, en sesión del Cabildo del 26 de Febrero, resolvieron homenajear al General por unanimidad, nombrándolo “Regidor Más Antiguo con Voto Perpetuo”. En tiempos del gobernador federal Celedonio Gutiérrez, ocupó el ministerio de Gobierno, el que ejerció con absoluto decoro. Le tocó ser gobernador delegado del titular del ejecutivo, hasta el derrocamiento de Gutiérrez. Luego de estos acontecimientos, sufrió cárcel, persecuciones y la expropiación de sus bienes. Años más tarde, logró recuperar sus tierras de la Yerba Buena ya de vuelta en Tucumán. Don Lorenzo Domínguez falleció el 19 de diciembre de 1860. Uno de sus hijos, el Presbítero Doctor Zoilo Domínguez (1816-1865), fundó la villa (hoy próspera ciudad) de San Isidro Labrador de Lules el 20 de noviembre de 1851 y otra de sus hijas, Isabel, fue la madre del célebre luleño, médico científico y político Eliseo Cantón (1861-1937).