“La moderación ha pasado de moda”

Por José Antonio Romero Feris
Para LA GACETA - CORRIENTES
- ¿Cómo analizás las novedades en Brasil?
- Brasil, prácticamente, tiene la mitad del territorio, la población y el PBI de toda América del Sur. Kissiger decía ¨donde va Brasil, va América del Sur¨ y en alguna medida ha sido así. En todos los países la política tiende a polarizarse. Hay que asumir que la política ha cambiado. En la primera vuelta, Minas Gerais, un estado en su momento cercano a Lula, fue clave para los resultados de Flavio Bosonaro. Un youtuber le ganó al candidato de Lula. Son incursiones novedosas en la política que reflejan una de las facetas de un cambio profundo. Es probable que gane Bolsonaro pero hay que esperar porque la política es cambiante. Ese triunfo dejaría a una América del Sur alineada con EE.UU.
-¿Y la actitud de Milei?
- Milei, en su momento, decía “yo soy Trump, Bolsonaro y Vox”. Tuvo el mérito, por intuición o afinidad ideológica, de apostar tempranamente a los que ganaron.
- ¿Cómo analizás los excesos verbales de Milei con Lula?
- La moderación pasó de moda. La política va hacia la polarización. Esto genera cambios en política exterior. El principio de no injerencia en los asuntos de los otros países deja de regir; muchos presidentes apoyan abiertamente a candidatos en otros países. Pasó en su momento con Lula y ahora con Bolsonaro. Insultar al adversario se ha generalizado. Trump en gran medida cambió la cultura política, dejando atrás el consenso y estimulando la confrontación. El mundo vive en conflicto, o directamente en guerra. Clausewitz definía a la guerra como la política por otros medios.
- ¿Creés que habrá reforma política en Argentina?
- Creo que la reforma se reduce a una función táctica, no del sistema, que es la suspensión de las PASO. Es una herramienta para la oposición y también la generadora de un riesgo para el Gobierno: mostrar que el peronismo puede ganar. Y eso generaría una gran inestabilidad económica.
- ¿Qué puede dejar el reciente viaje de Milei a París con los 13 gobernadores?
- Lo leo como un cambio de actitud política de Milei que puede establecer un antes y un después, en la medida en que esté seguido de hechos que lleven a acuerdos de gobernabilidad. El contacto personal, que Milei hasta ahora había evadido, juega un papel muy importante, y en cierto punto indelegable, en política. El interior profundo hoy tiene mucho más poder que en el pasado.
- ¿Cómo ves a la oposición?
- El ministro de Economía dijo que Kicillof era el anticristo y que el kirchnerismo era el infierno. Esas declaraciones no generan la posibilidad de un diálogo. No hay un cambio en este aspecto y eso le puede generar costos políticos en el ámbito legislativo.
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