“La moderación ha pasado de moda”

- Brasil, prácticamente, tiene la mitad del territorio, la población y el PBI de toda América del Sur. Kissiger decía ¨donde va Brasil, va América del Sur¨ y en alguna medida ha sido así. En todos los países la política tiende a polarizarse. Hay que asumir que la política ha cambiado. En la primera vuelta, Minas Gerais, un estado en su momento cercano a Lula, fue clave para los resultados de Flavio Bosonaro. Un youtuber le ganó al candidato de Lula. Son incursiones novedosas en la política que reflejan una de las facetas de un cambio profundo. Es probable que gane Bolsonaro pero hay que esperar porque la política es cambiante. Ese triunfo dejaría a una América del Sur alineada con EE.UU.