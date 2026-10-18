Locomotora Castro, de Tucumán al mundo

Fueron siete sus mujeres legales, 15 los hijos y 14 los nietos. La vida de Castro se terminó de manera abrupta al descompensarse el 14 de octubre pasado, mientras estaba en el bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Tenía 59 años. Desde que se publicó el perfil de Pablo Llonto pasaron más de 20 años y ni los escándalos ni su vida mediática cesaron. Pero con ese perfil basta para saber quién fue este tipo que hizo de la solidaridad y del humor una bandera que levantó en merenderos comunitarios y disfrutó sobre el ring.