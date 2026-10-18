La palabra que cura

Antes del diván

Los primeros cristianos tomaron la palabra cura y la elevaron. Hablaron de la cura animarum: el cuidado de las almas. En la Edad Media, en Francia, el párroco empezó a ser llamado curé. El nombre del oficio pasó a designar a la persona: el que cuidaba se convirtió en el cura. Y el cura no curaba con bisturíes, sino con la palabra. Escuchaba, aconsejaba, absolvía, consolaba. Su consultorio era el confesionario. Su técnica, la atención sostenida sobre un alma que sufría.