Anne Carson, entre el mundo clásico y la ruptura poética

Eros, el dulce amargo

En Eros, el dulce amargo (Ed. Fiordo, 2015) Anne Carson analiza un poema de Safo y elabora una hipótesis sobre la fuerza ciega de Eros. El dios del deseo funciona según la disposición de un triángulo. La forma geométrica designa el comportamiento y la lógica del deseo. El amante, el amado y aquello que se interpone entre ambos son los puntos fugaces de la figura huidiza del Eros amoroso. Carson es especialista en la cultura clásica. Su estudio la lleva a indagar en múltiples poetas y autores antiguos, pero su sabiduría basada en el griego antiguo no se estanca en la erudición. Con lucidez inusual, conecta lo antiguo con lo moderno, el análisis experto con la ruptura. Carson ha reescrito dos grandes tragedias: Las bacantes y Antígona. Tanto en una como en otra Carson subvierte el argumento e inserta reflexiones propias, cita autores, piensa el deseo, ensaya sobre la filiación y la pérdida. Carson toma los argumentos antiguos y escribe poemas díscolos: inserta problemas que no existen en el original, destaca personajes y le adjudica parlamentos innovadores.