El boom de García Márquez y LA GACETA Literaria

Jorge Fernández Díaz reconstruye, en el libro, la relación de Schoo con este suplemento. “Había entrado sin querer en la prensa escrita gracias a LA GACETA de Tucumán, donde su viejo amigo, el mítico pero siempre vigente editor Daniel Alberto Dessein, le pedía colaboraciones. Un día le escribió una carta a Ernesto: ‘No sé si te habrás dado cuenta, pero sos un periodista’, le anunció”. Schoo se convertiría en el mayor crítico teatral de la Argentina y en uno de los más exquisitos periodistas de habla hispana.