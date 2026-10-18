Aracataca, o el cruce de ríos de tinta

Extraño pensar que se hable de 3.000 muertos en la novela. La masacre de las Bananeras, un episodio real y oscuro, cuando el ejército abrió fuego contra un grupo de trabajadores huelguistas de la United Fruit Company, marca el inicio del fin de Macondo. Extraño, sobre todo, porque nadie sabe cuántos murieron en verdad aquella noche del 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga, a un puñado de kilómetros de aquí: el general que mandó a disparar habló de nueve, el embajador norteamericano admitió que podían ser más de 1.000 y un dirigente sindical juró que fueron 5.000.. Nadie se puso de acuerdo. Al escribir, García Marquez no buscó la cifra real-sabía que no existía- sino un número que le hiciera justicia a la escala de lo que había pasado: 3.000, dijo, porque en un libro donde todo es descomunal, una masacre de nueve o de 40 muertos no alcanza a contar el tamaño de la tragedia. Tuvo que inventarse un número más grande que la verdad para que el olvido oficial resultara, por fin, creíble como lo que fue: un crimen.