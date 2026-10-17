SociedadActualidad

Sin blindaje y con una modificación clave: cómo será el Papamóvil que podría usar el Papa en Argentina

El vehículo tendrá una suspensión adaptada y no será blindado. El proyecto contempla la donación al Vaticano, aunque la visita del pontífice al país todavía está en duda.

Toyota reveló cómo será el Papamóvil que prepara para una posible visita del Papa
Toyota reveló cómo será el Papamóvil que prepara para una posible visita del Papa TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Toyota prepara en Argentina una camioneta Hilux adaptada como Papamóvil ante la posible visita del papa León XIV al país prevista para noviembre.
  • El vehículo no tendrá blindaje y adaptará su suspensión para ubicar un sillón especial en la caja trasera, bajo supervisión y homologación técnica de Japón.
  • Toyota donará la camioneta al Vaticano, aunque el uso efectivo dependerá de la recuperación del pontífice de su cáncer pulmonar y la confirmación del viaje.
Resumen generado con IA

Aunque todavía no se sabe qué pasará con el viaje de León XIV a la Argentina tras su cirugía de pulmón y el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar que recibió el Sumo Pontífice, algunos preparativos para recibirlo siguen en marcha. Este es el caso del Papamóvil, el vehículo que lo trasladará por las distintas ciudades que recorrerá durante su estadía en el país.

Video: así abandonó el papa León XIV el Hospital Gemelli tras recibir el alta médica

Video: así abandonó el papa León XIV el Hospital Gemelli tras recibir el alta médica

La adaptación del vehículo estará a cargo de Toyota estará basado en una Hilux y contará con modificaciones técnicas específicas para trasladar al pontífice durante sus recorridos. El presidente de la automotriz, Gustavo Salinas, explicó que la camioneta tendrá modificaciones específicas para cumplir con esa función y aclaró que no será blindada. La iniciativa también contempla la donación de los vehículos al Vaticano.

Cómo será la Hilux que Toyota prepara para el Papa

El Papamóvil se desarrollará sobre la base de una Toyota Hilux, pero requerirá adaptaciones técnicas para responder a las necesidades de traslado del pontífice. Según explicó el presidente de la compañía, uno de los principales cambios estará en la suspensión, que deberá ajustarse al peso que soportará la parte trasera del vehículo.

A diferencia de una camioneta convencional, el Papa viajará sobre la caja de la pick-up, en un espacio acondicionado especialmente para esa función. Allí se instalará el sillón y se contemplará la presencia de las personas que puedan acompañarlo durante los recorridos.

Por ese motivo, la ingeniería del vehículo deberá adaptarse a una distribución de peso diferente de la habitual. El desarrollo se realiza con la asistencia técnica de un proveedor homologado por Japón y bajo el seguimiento de la casa matriz de Toyota.

¿El Papamóvil será blindado?

El presidente de la automotriz aclaró que el vehículo no estará blindado. Sin embargo, deberá cumplir con características técnicas específicas establecidas por el Vaticano para garantizar que pueda utilizarse durante los desplazamientos del pontífice.

Esas condiciones forman parte de los requisitos que Toyota debe considerar durante el desarrollo. La suspensión y las modificaciones necesarias para transportar al Papa en la parte posterior de la camioneta son algunos de los aspectos centrales del proyecto.

Por qué Toyota fue elegida para fabricar el Papamóvil

La iniciativa comenzó cuando la compañía tomó conocimiento de la posibilidad de una visita papal a la Argentina. A partir de ese momento, Toyota se ofreció para fabricar los vehículos y donarlos al Vaticano.

De acuerdo con las declaraciones de su presidente, la propuesta fue aceptada y el proyecto ya se encuentra en desarrollo.

El ejecutivo también destacó el vínculo de la Hilux con la industria automotriz nacional y consideró que resulta apropiado que un vehículo con una trayectoria tan importante en la Argentina pueda ser el encargado de trasladar al Papa.

Aunque el viaje del Papa a Argentina, previsto para noviembre, depende de cómo evoluciona su salud y su tratamiento por el cáncer del pulmón, la automotriz avanza con el desarrollo de la Hilux especial, con los requisitos técnicos correspondientes y el acompañamiento de especialistas. La concreción de la visita será determinante para que el vehículo pueda cumplir finalmente con su función.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo
1

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo
2

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
3

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad
4

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
5

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
2

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
3

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
4

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido
5

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Más Noticias
Túneles ocultos, paredones de ladrillo y un chalet señorial: las ruinas de uno de los ingenios más grandes de Sudamérica se esconden en Tucumán

Túneles ocultos, paredones de ladrillo y un chalet señorial: las ruinas de uno de los ingenios más grandes de Sudamérica se esconden en Tucumán

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

Horóscopo chino: los signos que cambiarán sus hábitos en octubre y recuperarán la estabilidad, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cambiarán sus hábitos en octubre y recuperarán la estabilidad, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del Roña Castro

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Comentarios