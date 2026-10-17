Sin blindaje y con una modificación clave: cómo será el Papamóvil que podría usar el Papa en Argentina

La adaptación del vehículo estará a cargo de Toyota estará basado en una Hilux y contará con modificaciones técnicas específicas para trasladar al pontífice durante sus recorridos. El presidente de la automotriz, Gustavo Salinas, explicó que la camioneta tendrá modificaciones específicas para cumplir con esa función y aclaró que no será blindada. La iniciativa también contempla la donación de los vehículos al Vaticano.