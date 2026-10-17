Sin blindaje y con una modificación clave: cómo será el Papamóvil que podría usar el Papa en Argentina

Resumen para apurados
- Toyota prepara en Argentina una camioneta Hilux adaptada como Papamóvil ante la posible visita del papa León XIV al país prevista para noviembre.
- El vehículo no tendrá blindaje y adaptará su suspensión para ubicar un sillón especial en la caja trasera, bajo supervisión y homologación técnica de Japón.
- Toyota donará la camioneta al Vaticano, aunque el uso efectivo dependerá de la recuperación del pontífice de su cáncer pulmonar y la confirmación del viaje.
Aunque todavía no se sabe qué pasará con el viaje de León XIV a la Argentina tras su cirugía de pulmón y el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar que recibió el Sumo Pontífice, algunos preparativos para recibirlo siguen en marcha. Este es el caso del Papamóvil, el vehículo que lo trasladará por las distintas ciudades que recorrerá durante su estadía en el país.
La adaptación del vehículo estará a cargo de Toyota estará basado en una Hilux y contará con modificaciones técnicas específicas para trasladar al pontífice durante sus recorridos. El presidente de la automotriz, Gustavo Salinas, explicó que la camioneta tendrá modificaciones específicas para cumplir con esa función y aclaró que no será blindada. La iniciativa también contempla la donación de los vehículos al Vaticano.
Cómo será la Hilux que Toyota prepara para el Papa
El Papamóvil se desarrollará sobre la base de una Toyota Hilux, pero requerirá adaptaciones técnicas para responder a las necesidades de traslado del pontífice. Según explicó el presidente de la compañía, uno de los principales cambios estará en la suspensión, que deberá ajustarse al peso que soportará la parte trasera del vehículo.
A diferencia de una camioneta convencional, el Papa viajará sobre la caja de la pick-up, en un espacio acondicionado especialmente para esa función. Allí se instalará el sillón y se contemplará la presencia de las personas que puedan acompañarlo durante los recorridos.
Por ese motivo, la ingeniería del vehículo deberá adaptarse a una distribución de peso diferente de la habitual. El desarrollo se realiza con la asistencia técnica de un proveedor homologado por Japón y bajo el seguimiento de la casa matriz de Toyota.
¿El Papamóvil será blindado?
El presidente de la automotriz aclaró que el vehículo no estará blindado. Sin embargo, deberá cumplir con características técnicas específicas establecidas por el Vaticano para garantizar que pueda utilizarse durante los desplazamientos del pontífice.
Esas condiciones forman parte de los requisitos que Toyota debe considerar durante el desarrollo. La suspensión y las modificaciones necesarias para transportar al Papa en la parte posterior de la camioneta son algunos de los aspectos centrales del proyecto.
Por qué Toyota fue elegida para fabricar el Papamóvil
La iniciativa comenzó cuando la compañía tomó conocimiento de la posibilidad de una visita papal a la Argentina. A partir de ese momento, Toyota se ofreció para fabricar los vehículos y donarlos al Vaticano.
De acuerdo con las declaraciones de su presidente, la propuesta fue aceptada y el proyecto ya se encuentra en desarrollo.
El ejecutivo también destacó el vínculo de la Hilux con la industria automotriz nacional y consideró que resulta apropiado que un vehículo con una trayectoria tan importante en la Argentina pueda ser el encargado de trasladar al Papa.
Aunque el viaje del Papa a Argentina, previsto para noviembre, depende de cómo evoluciona su salud y su tratamiento por el cáncer del pulmón, la automotriz avanza con el desarrollo de la Hilux especial, con los requisitos técnicos correspondientes y el acompañamiento de especialistas. La concreción de la visita será determinante para que el vehículo pueda cumplir finalmente con su función.