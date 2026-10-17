Video: así abandonó el papa León XIV el Hospital Gemelli tras recibir el alta médica

En una de las salidas de la clínica de salud, se dispuso el protocolo para que el Papa pudiera abordar el vehículo oficial que lo trasladaría de regreso al Vaticano. Pero a su salida, acompañado por personal de seguridad, fue recibido con aplausos, vítores y saludos de felicitación. El Sumo Pontífice también se detuvo un momento a charlar y bendecir a una mujer que lo abordó antes de que subiera a su auto.