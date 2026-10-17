Video: así abandonó el papa León XIV el Hospital Gemelli tras recibir el alta médica

Resumen para apurados
- El papa León XIV dejó este sábado el Hospital Gemelli de Roma tras recibir el alta médica luego de una cirugía pulmonar exitosa por un adenocarcinoma.
- El pontífice fue intervenido el martes para extirparle parte del pulmón derecho. Tras evolucionar favorablemente y dar misa en la clínica, los médicos autorizaron su salida.
- El líder católico continuará con tratamiento oncológico y retomará su actividad este domingo con el rezo del Ángelus desde el departamento pontificio en el Vaticano.
En su cuarto día de internación, el papa León XIV recibió el alta médica por decisión de los profesionales que lo asistieron. Pasadas las 15, hora de Roma, el Sumo Pontífice dejó este sábado el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y le diagnosticaron un adenocarcinoma pulmonar por el que deberá seguir un tratamiento.
En las últimas horas, se le practicaron controles de rutina para constatar la buena evolución y curación de la operación. Hace menos de una semana, el Papa había informado el hallazgo de un nódulo en su pulmón y avisado que se sometería próximamente a una intervención quirúrgica. El martes 13 fue operado y, para sorpresa de los fieles que seguían de cerca la situación, se informó el diagnóstico de cáncer.
Así fue la salida de León XIV del Hospital Gemelli
Cerca del mediodía, hora de Argentina, Vatican News en español compartió el video del momento en que León XIV dejó el –popularmente bautizado por Juan Pablo II– Vaticano III. “Una multitud de fieles, curiosos y periodistas se congregó este sábado frente al hospital para despedir al Santo Padre”, informaron.
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En una de las salidas de la clínica de salud, se dispuso el protocolo para que el Papa pudiera abordar el vehículo oficial que lo trasladaría de regreso al Vaticano. Pero a su salida, acompañado por personal de seguridad, fue recibido con aplausos, vítores y saludos de felicitación. El Sumo Pontífice también se detuvo un momento a charlar y bendecir a una mujer que lo abordó antes de que subiera a su auto.
León XIV dio misa antes de salir del Hospital Gemelli
Este viernes, el Papa ya había celebrado misa en el 10° piso del Hospital Gemelli, el piso acondicionado especialmente para recibir a los dirigentes del Vaticano y sucesores de Pedro. Allí, agradeció a enfermeros, médicos y auxiliares por su atención y dedicación a los enfermos y les dio la comunión.
Entre la mañana y el mediodía del sábado, antes de abandonar el Policlínico, el Papa volvió a celebrar una Santa Misa en la capilla alojada en la misma planta de su habitación.
Durante sus últimos días de internación, también agradeció a los periodistas las palabras de buenos deseos, así como las oraciones y la labor desempeñada. Hizo una mención especial a los vaticanistas, los investigadores y observadores especializados en cubrir asuntos de la Santa Sede, la Iglesia y el Papa.
El alta médica del papa León XIV
Este sábado, el Papa volvió a realizarse estudios médicos para controlar el estado de su pulmón derecho. “Tras las conclusiones de los médicos comunicadas esta mañana, el papa León XIV recibirá hoy el alta hospitalaria”, informó Vatican News y anticipó que el domingo se hará el tradicional rezo del Ángelus desde la ventana del departamento pontificio.
Entre los estudios que se le realizaron, se incluyeron una radiografía de tórax y análisis de sangre que arrojaron buenos resultados.