El papa León XIV recibió el alta médica tras ser operado de cáncer de pulmón y volverá al Vaticano

Resumen para apurados
- El papa León XIV recibió el alta este sábado en Roma tras una favorable evolución luego de su cirugía de cáncer de pulmón, y regresa al Vaticano para retomar su agenda.
- El Pontífice fue intervenido el martes para extirparle un adenocarcinoma en el pulmón derecho. Durante la internación mostró pronta mejoría y comenzó fisioterapia.
- Reanudará sus apariciones este domingo con el Ángelus, mientras su evolución médica definirá la concreción de su viaje a Argentina, Uruguay y Perú previsto para noviembre.
El papa León XIV recibió el alta médica este sábado, cuatro días después de ser operado de un adenocarcinoma de pulmón en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma. Tras una evolución clínica favorable, el Pontífice regresará al Vaticano y tiene previsto retomar sus apariciones públicas mañana, cuando encabezará el tradicional rezo del Ángelus.
La decisión fue confirmada por el director de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, Luigi Carbone, y el jefe del equipo de cirugía torácica del centro médico, Stefano Margaritora. Los profesionales evaluaron los resultados de los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas durante la mañana y el estado general del paciente antes de autorizar su salida.
La intervención quirúrgica se realizó el martes 13 de octubre y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un tumor maligno. Según los informes difundidos por la Santa Sede, la operación se desarrolló según lo previsto y sin complicaciones.
Cómo evoluciona la salud del papa León XIV
Durante los días de internación, el Papa mostró una recuperación sostenida. Después de la cirugía, recuperó la movilidad, retomó su alimentación habitual y comenzó fisioterapia respiratoria como parte del proceso de rehabilitación.
Incluso durante su permanencia en el hospital, León XIV mantuvo algunas actividades religiosas y de trabajo. Celebró misa en una sala acondicionada dentro del establecimiento médico y recibió visitas vinculadas con sus funciones en la Santa Sede.
El Vaticano también difundió imágenes del Pontífice durante su recuperación, en las que se lo observó participando de celebraciones religiosas. La evolución favorable permitió que los médicos autorizaran el alta antes de que se cumpliera la semana de internación que inicialmente se había contemplado.
Qué se sabe del cáncer de pulmón del Papa
El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar se confirmó después de la intervención quirúrgica. Se trata de un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar y que constituye una de las formas más frecuentes de esta enfermedad.
La lesión había sido detectada previamente mediante estudios médicos. La cirugía permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, aunque la información difundida públicamente no precisó todos los detalles sobre la extensión de la enfermedad ni confirmó un eventual tratamiento complementario.
Por el momento, la autorización para abandonar el hospital representa un avance en su recuperación, pero no equivale por sí sola a una confirmación de que el tratamiento oncológico haya concluido. El seguimiento médico será clave para determinar los próximos pasos.
Cuándo volverá a aparecer en público
La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que León XIV tiene previsto rezar el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.
La aparición marcará su regreso a una actividad pública después de la operación. Sin embargo, la evolución de su salud seguirá siendo determinante para definir el ritmo de su agenda durante los próximos días.
También permanece en el horizonte el viaje apostólico previsto para noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. La gira está programada del 6 al 17 de ese mes, aunque el cumplimiento de los compromisos dependerá de cómo avance la recuperación del Pontífice.