El papa León XIV recibió el alta médica tras ser operado de cáncer de pulmón y volverá al Vaticano

La decisión fue confirmada por el director de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, Luigi Carbone, y el jefe del equipo de cirugía torácica del centro médico, Stefano Margaritora. Los profesionales evaluaron los resultados de los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas durante la mañana y el estado general del paciente antes de autorizar su salida.