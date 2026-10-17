Túneles ocultos, paredones de ladrillo y un chalet señorial: las ruinas de uno de los ingenios más grandes de Sudamérica se esconden en Tucumán

Hacia el sur de la provincia, en el departamento de Río Chico, las ruinas del Ingenio Santa Ana se mantienen entre paredones de ladrillo imponentes y las leyendas que sobreviven atribuyendo el éxito colosal de aquel complejo a un pacto con una bestia mítica en forma de perro negro. Entre el relato popular y la memoria física del complejo hay una historia de crisis, de golpes de Estado, demoliciones y malestar social de un polo económico que transformó a todo el pueblo de Santa Ana, dependiente de los ritmos de la producción masiva de azúcar y alcohol. Fundado en 1889, el ingenio llegó a su máximo apogeo en 1895 y configuró toda una ciudad a su alrededor empleando a miles de trabajadores en épocas de zafra.