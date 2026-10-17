La crecida de los ríos Paraná y Uruguay obligó a más de 400 personas a dejar sus casas en Corrientes

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay obligó a 472 personas a dejar sus hogares en Corrientes, según el último relevamiento de Defensa Civil. El informe, realizado durante la noche del viernes, registró 206 evacuados y 266 autoevacuados, en un escenario marcado por las lluvias persistentes y las condiciones regionales asociadas al fenómeno de El Niño.