La crecida de los ríos Paraná y Uruguay obligó a más de 400 personas a dejar sus casas en Corrientes
Defensa Civil contabilizó 206 evacuados y 266 autoevacuados en seis localidades. Las autoridades mantienen el alerta ante la posibilidad de que las lluvias y el avance del agua obliguen a más familias a abandonar sus viviendas.
Resumen para apurados
- La crecida de los ríos Paraná y Uruguay por el fenómeno de El Niño obligó a 472 personas a evacuar sus hogares este viernes en seis localidades de Corrientes.
- Itatí y la capital provincial son las zonas más afectadas por lluvias persistentes, mientras el río Paraná supera los siete metros activando protocolos de emergencia oficiales.
- Las autoridades mantienen la alerta en el Litoral ante posibles nuevas evacuaciones, aunque represas prevén que los caudales tiendan a estabilizarse en los próximos días.
La crecida de los ríos Paraná y Uruguay obligó a 472 personas a dejar sus hogares en Corrientes, según el último relevamiento de Defensa Civil. El informe, realizado durante la noche del viernes, registró 206 evacuados y 266 autoevacuados, en un escenario marcado por las lluvias persistentes y las condiciones regionales asociadas al fenómeno de El Niño.
Itatí es la localidad más afectada, con 110 personas de 43 familias evacuadas y trasladadas a la Casa Promesera y al hospedaje Taba Cué. En la ciudad de Corrientes, otras 266 personas, pertenecientes a 65 familias, dejaron sus viviendas por sus propios medios ante el avance del agua.
La emergencia también alcanzó a Isla Apipé, donde 44 personas de 19 familias fueron evacuadas y alojadas en viviendas municipales o casas de familiares. En Paso de los Libres, 31 personas de seis familias permanecen resguardadas en el ex Regimiento.
En Ituzaingó, 19 personas de cuatro familias debieron trasladarse a casas de familiares, al salón de usos múltiples y al albergue del Club San Martín. En Yahapé, dos integrantes de una familia abandonaron su vivienda y se instalaron en la casa de familiares.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la posibilidad de que más familias deban dejar sus hogares si continúa la crecida, publicó TN.
Alerta por la altura del río Paraná
Las previsiones oficiales indicaron que el río Paraná superaría los siete metros frente a la ciudad de Corrientes entre el viernes y el sábado. Ese nivel activa el protocolo de evacuación y podría obligar a más familias a abandonar sus viviendas.
El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió las zonas afectadas y anticipó que la Provincia coordinará medidas con el Municipio para responder ante una eventual profundización de la emergencia.
Además de Itatí, Paso de la Patria, en Corrientes, y Barranqueras, en Chaco, permanecen en estado de alerta por la situación de los ríos.
Cómo sigue la situación en Entre Ríos y Misiones
Las crecidas también mantienen en alerta a otras provincias de la región. En Entre Ríos, Concordia era la única ciudad que registraba personas evacuadas. El viernes, el río Uruguay alcanzó los 10,86 metros frente a esa localidad, por debajo del nivel de alerta.
La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande estimó que el río no superaría los 11 metros en los próximos días. Sin embargo, Concepción del Uruguay continuaba bajo alerta, al igual que las localidades correntinas de Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland.
En Misiones, Puerto Libertad, Libertador y Santa Ana seguían en etapa de evacuación, mientras que Eldorado permanecía bajo alerta. En ese sector, las mediciones del río Paraná mostraban niveles estables o en descenso.
En su último informe hidrológico, la Entidad Binacional Yacyretá había anticipado una tendencia creciente de los caudales hasta el viernes 16, con valores estables o levemente decrecientes a partir del sábado 17.
Por su parte, el complejo hidroeléctrico de Salto Grande pronosticó una tendencia descendente para el río Uruguay aguas abajo de la represa. No obstante, advirtió que se mantendrían niveles elevados de agua, propios de esta época del año y asociados, en parte, a la influencia de El Niño.