Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Resumen para apurados
- El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas y posible granizo en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz ante el avance de un frente de mal tiempo.
- Las precipitaciones afectarán la franja cordillerana con acumulados de hasta 20 mm. A su vez, rige un aviso similar por lluvias intensas en las sierras de Córdoba.
- El nivel amarillo implica capacidad de daño e interrupción de actividades cotidianas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informado y bajo resguardo.
Una región de Argentina está comprometida este sábado, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Son cuatro las provincias con zonas en las que se deberán tomar recaudos, ya que se esperan tormentas de gran intensidad. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) decidió dar aviso y ponerlas bajo alerta meteorológica para que la población de estas regiones pueda ponerse a resguardo. Además, hay una provincia más que está bajo alerta amarilla por lluvias.
La última actualización del SAT se hizo durante la mañana del sábado a las 5.56. El nivel de alerta amarillo es el primero de la escala de alertas e indica a la población que debe permanecer informada sobre las consecuencias que tendrán los fenómenos meteorológicos. Se espera una intensidad con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Alerta amarilla por tormentas en la Patagonia
La región más abarcativa que está en alerta amarilla corresponde a una franja de la Patagonia. Desde Neuquén hasta el sur de Santa Cruz, todas las provincias tienen un aviso por tormentas intensas que ocurrirán a lo largo de este sábado. Serán afectadas, además de las mencionadas, las provincias de Chubut y Río Negro, todas en la región oeste y hacia la cordillera de los Andes.
En Neuquén, la tormenta abarcará la zona de Los Lagos y, en Río Negro, la zona de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó. En ambas provincias, la zona oeste recibirá las tormentas por la tarde de este sábado.
En las zonas afectadas tanto en Chubut como en Santa Cruz, en cambio, la alerta se hizo extensiva también hasta la noche. La primera provincia recibirá las precipitaciones en las regiones de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer. La segunda, en Lago Buenos Aires, Río Chico, Güer Aike y Lago Argentino. En algunas de estas localidades habrá precipitaciones solo por la noche.
En todos los casos, se esperan tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían ser más fuertes que otras. Hay probabilidad de caída de granizo y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros que pueden ser superados en algunas regiones.
Alerta amarilla en Córdoba
La quinta provincia bajo alerta meteorológica amarilla es Córdoba. La zona de las sierras recibirá lluvias que, a diferencia de las tormentas, no tendrán actividad eléctrica ni probabilidad de caída de granizo. Se espera que llueva durante la mañana en Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Punilla, Colón, Ischilín, Santa María y Totoral.
El SAT previó una intensidad moderada o localmente fuerte con algunas tormentas y valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros durante esta mañana de sábado.