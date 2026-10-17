Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Alerta amarilla por tormentas en la Patagonia

La región más abarcativa que está en alerta amarilla corresponde a una franja de la Patagonia. Desde Neuquén hasta el sur de Santa Cruz, todas las provincias tienen un aviso por tormentas intensas que ocurrirán a lo largo de este sábado. Serán afectadas, además de las mencionadas, las provincias de Chubut y Río Negro, todas en la región oeste y hacia la cordillera de los Andes.