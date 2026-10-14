Las lluvias vuelven a frenar la zafra en Tucumán: solo seis ingenios pueden moler hoy

Resumen para apurados
- Las intensas lluvias en Tucumán frenaron la zafra azucarera: solo seis de los 14 ingenios provinciales operan hoy debido a las malas condiciones climáticas en los cañaverales.
- El martes la actividad cayó a cuatro fábricas y otras hacen mantenimiento. Pese a las demoras climáticas, la zafra acumula 14,87 millones de toneladas de caña en 162 días.
- La cosecha se normalizaría en las próximas horas si mejora el tiempo, factor clave para evitar pérdidas y sostener el ritmo en la producción provincial de azúcar y alcohol.
Las lluvias volvieron a complicar el ritmo de la zafra azucarera 2026 en Tucumán. De los 14 ingenios de la provincia, solo seis se encontraban en actividad, una situación que refleja las dificultades para sostener la cosecha en medio de las condiciones climáticas adversas.
El panorama fue aún más restrictivo durante la jornada del martes, cuando apenas cuatro fábricas estaban moliendo caña. Mientras tanto, algunos ingenios aprovechan las interrupciones para realizar tareas de mantenimiento, a la espera de que las condiciones permitan retomar el ritmo de trabajo.
Según lo previsto, en las próximas horas la cosecha debería comenzar a normalizarse, aunque la evolución de las tareas estará condicionada por el estado del tiempo.
Los seis ingenios que se mantienen en actividad y continúan moliendo caña son La Providencia, La Florida, Cruz Alta, Aguilares, Famaillá y Concepción, de acuerdo con la información suministrada desde el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat)
Las dificultades se presentan en una campaña que ya había registrado demoras por las condiciones climáticas. Las precipitaciones vuelven a afectar el desarrollo de las tareas en los cañaverales y el funcionamiento de las fábricas.
Los números de la zafra
Según los datos correspondientes hasta el 14 de octubre, la zafra 2026 acumulaba 14.873.044 toneladas de caña molida bruta y 1.157.685 toneladas de azúcar físico producido, tras 162 días de actividad.
Si bien los 14 ingenios forman parte de la campaña, las lluvias redujeron temporalmente la cantidad de establecimientos en funcionamiento.
En paralelo, la campaña de alcohol registraba una producción de 236.413.217 litros, con nueve ingenios destilando y 158 días de actividad al 14 de octubre.