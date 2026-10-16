El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

Manto de impunidad

Consultado por este diario, el parlamentario cuestionó el nuevo revés (antes había solicitado ser querellante en la causa y luego pidió que revea esa decisión). “Esto es más de lo mismo. Primero me rechazan el rol de querellante y ahora hasta la posibilidad de acceder al expediente y pedir un informe sobre los avances que ha habido. La realidad es que la causa no avanzó absolutamente nada. Ahí queda claro lo que es este sistema de impunidad que está cubriendo esta causa y a todo el sistema político de Tucumán”, disparó.