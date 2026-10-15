La Reserva de Atlético Tucumán dejó escapar el triunfo ante Barracas Central en la última jugada

La Reserva de Atlético Tucumán estuvo a segundos de conseguir una victoria que podía cambiar su panorama en el Torneo Clausura. En su visita a Barracas Central, el equipo dirigido por Ramiro González ganaba 1-0 gracias a un gol de Máximo Pereira, pero no consiguió sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 en la última jugada del encuentro. Valentín Gandín apareció en tiempo de descuento para frustrar la ilusión de los tucumanos, que dejaron escapar dos puntos importantes en la pelea por clasificarse a los playoffs.