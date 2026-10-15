Política

“La educación pública es un derecho”: la marcha universitaria se hizo sentir en Tucumán

La comunidad universitaria marchó desde el Rectorado de la UNT hasta plaza Independencia para exigir la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y no docentes.

MARCHA UNIVERSITARIA FEDERAL. Cientos de tucumanos se movilizaron para exigir que se cumpla con la ley de financiamiento.
MARCHA UNIVERSITARIA FEDERAL. Cientos de tucumanos se movilizaron para exigir que se cumpla con la ley de financiamiento. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

La comunidad universitaria en Tucumán se movilizó este jueves hasta plaza Independencia, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, para reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante la movilización, que partió desde el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), los manifestantes llevaron carteles con consignas como “La educación no se vende, se defiende”, “Milei, cumplí la ley” y “La educación pública es un derecho, no una discusión”.

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La movilizción se produce a casi un año de que el Congreso ratificara la norma, cuya aplicación todavía no fue concretada por el Gobierno de Javier Milei.

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Incidentes y violencia en Buenos Aires

En Buenos Aires, la movilización terminó con 25 detenidos y ocho efectivos heridos por los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Los incidentes se concentraron en la calle Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña.

Los disturbios se desataron minutos antes del inicio del acto central, en el que los rectores de las universidades buscaban leer un documento para reiterar el reclamo de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

“La educación pública es un derecho”: la marcha universitaria se hizo sentir en Tucumán

En otro sector, hombres encapuchados comenzaron a arrojar cascotes. La respuesta de las fuerzas federales fue inmediata y los enfrentamientos se prolongaron durante más de dos horas.

“La educación pública es un derecho”: la marcha universitaria se hizo sentir en Tucumán

Los grupos que iniciaron el conflicto aparecieron en medio de la zona donde se concentraban banderas de sectores políticos de izquierda y comenzaron una intensa pedrea contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del Palacio Legislativo. Las piedras impactaban contra los escudos de los gendarmes y rebotaban en sus cascos de plástico.

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