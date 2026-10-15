Tensión en la Marcha Federal Universitaria: corridas y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía frente al Congreso
La concentración reunía a estudiantes, docentes y organizaciones sociales. Sin embargo, pasadas las 15.40, la situación comenzó a cambiar con las primeras corridas sobre la avenida Entre Ríos.
Resumen para apurados
- Manifestantes y fuerzas de seguridad chocaron este jueves frente al Congreso durante la Marcha Federal Universitaria por la Ley de Financiamiento.
- La marcha reunió a docentes y estudiantes; los disturbios comenzaron cuando arrojaron cascotes al vallado y la policía usó gases lacrimógenos e hidrantes.
- Los hechos agravan el conflicto por el presupuesto educativo y anticipan nuevas tensiones políticas y gremiales entre las universidades y el Gobierno nacional.
Se registraron este jueves disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en la zona del Congreso.
La concentración reunía a estudiantes, docentes y organizaciones sociales. Sin embargo, pasadas las 15.40, la situación comenzó a cambiar con las primeras corridas sobre la avenida Entre Ríos.
Corridas y gases lacrimógenos en las inmediaciones del Congreso
Un grupo de personas encapuchadas y con el rostro cubierto rompió un banco de cemento y arrojó los cascotes del otro lado del vallado que separa la plaza del edificio del Congreso. Minutos después, efectivos de las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para intentar contener la situación.
Los disturbios continuaron en distintos sectores de la avenida Rivadavia, donde se encontraban las columnas de manifestantes. La Gendarmería respondió con carros hidrantes para intentar alejar a las personas de la valla que impedía el acceso al Congreso.
ð¨PIEDRAS, GASES Y TUERCAS EN LA MARCHA UNIVERSITARIA ð La protesta por el reclamo universitario terminÃ³ con incidentes cerca del Congreso. #A24 https://t.co/5lnVEFWTpd— A24.com (@A24COM) October 15, 2026
Los carteles que llevaban los manifestantes sintetizaban los motivos de la convocatoria y el reclamo de miles de personas que salieron a las calles para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
#Congreso ð¨ Incidentes en la marcha universitaria: la policÃa reprime con gases y camiones hidrantes ð¥ @Joseima https://t.co/ichru7Iw9k— LETRA P (@Letra_P) October 15, 2026