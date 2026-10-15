Tensión en la Marcha Federal Universitaria: corridas y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía frente al Congreso

Corridas y gases lacrimógenos en las inmediaciones del Congreso

Un grupo de personas encapuchadas y con el rostro cubierto rompió un banco de cemento y arrojó los cascotes del otro lado del vallado que separa la plaza del edificio del Congreso. Minutos después, efectivos de las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para intentar contener la situación.