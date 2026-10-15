Política

Tensión en la Marcha Federal Universitaria: corridas y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía frente al Congreso

La concentración reunía a estudiantes, docentes y organizaciones sociales. Sin embargo, pasadas las 15.40, la situación comenzó a cambiar con las primeras corridas sobre la avenida Entre Ríos.

MARCHA UNIVERSITARIA. Disturbios y carros hidrantes en las inmediaciones del Congreso.
MARCHA UNIVERSITARIA. Disturbios y carros hidrantes en las inmediaciones del Congreso.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Manifestantes y fuerzas de seguridad chocaron este jueves frente al Congreso durante la Marcha Federal Universitaria por la Ley de Financiamiento.
  • La marcha reunió a docentes y estudiantes; los disturbios comenzaron cuando arrojaron cascotes al vallado y la policía usó gases lacrimógenos e hidrantes.
  • Los hechos agravan el conflicto por el presupuesto educativo y anticipan nuevas tensiones políticas y gremiales entre las universidades y el Gobierno nacional.
Resumen generado con IA

Se registraron este jueves disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en la zona del Congreso.

Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia aplicará una multa diaria al Gobierno por incumplir una cautelar

Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia aplicará una multa diaria al Gobierno por incumplir una cautelar

La concentración reunía a estudiantes, docentes y organizaciones sociales. Sin embargo, pasadas las 15.40, la situación comenzó a cambiar con las primeras corridas sobre la avenida Entre Ríos.

Corridas y gases lacrimógenos en las inmediaciones del Congreso

Un grupo de personas encapuchadas y con el rostro cubierto rompió un banco de cemento y arrojó los cascotes del otro lado del vallado que separa la plaza del edificio del Congreso. Minutos después, efectivos de las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para intentar contener la situación.

Los disturbios continuaron en distintos sectores de la avenida Rivadavia, donde se encontraban las columnas de manifestantes. La Gendarmería respondió con carros hidrantes para intentar alejar a las personas de la valla que impedía el acceso al Congreso.

La UNT volverá a marchar por la Ley de Financiamiento Universitario

La UNT volverá a marchar por la Ley de Financiamiento Universitario

Los carteles que llevaban los manifestantes sintetizaban los motivos de la convocatoria y el reclamo de miles de personas que salieron a las calles para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Financiamiento Universitario: estudiantes tomaron la Secretaría de Educación de la Nación

Financiamiento Universitario: estudiantes tomaron la Secretaría de Educación de la Nación
Temas TucumánBuenos AiresRepública ArgentinaLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paro en la UNT y Marcha Federal Universitaria: qué pasará este 15 de octubre en Tucumán

Paro en la UNT y Marcha Federal Universitaria: qué pasará este 15 de octubre en Tucumán

Lo más popular
Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?
1

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas
2

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
3

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”
4

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el megadecreto de Milei
5

Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el "megadecreto" de Milei

Ranking notas premium
Los fundamentalistas del peronismo tucumano
1

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
2

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
3

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
4

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
5

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Más Noticias
Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el megadecreto de Milei

Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el "megadecreto" de Milei

Jaldo, sobre los entes intervenidos: Hablar de normalizar es fácil, hay que ver cómo

Jaldo, sobre los entes intervenidos: "Hablar de normalizar es fácil, hay que ver cómo"

Polémica por Campo Norte: el Gobierno destaca las obras y en la oposición denuncia abandono

Polémica por Campo Norte: el Gobierno destaca las obras y en la oposición denuncia abandono

La Legislatura aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán para facilitar el crédito a las Pymes

La Legislatura aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán para facilitar el crédito a las Pymes

Jaldo dijo que no apoyará el Presupuesto si no incluye fondos para universidades y discapacidad

Jaldo dijo que no apoyará el Presupuesto si no incluye fondos para universidades y discapacidad

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

Comentarios