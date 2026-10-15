MARCHA UNIVERSITARIA. Más de 20 detenidos y ocho efectivos heridos tras los enfrentamientos en el Congreso.

Del otro lado de la plaza, el acto central comenzó alrededor de las 16, tal como estaba previsto, con oradores de gremios y del ámbito educativo en el escenario principal. Sin embargo, los estruendos de los enfrentamientos y el ruido de las motos de los efectivos motorizados se mezclaban con el sonido de los parlantes y provocaban que parte del público comenzara a desconcentrarse.