Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia aplicará una multa diaria al Gobierno por incumplir una cautelar

La cautelar sigue vigente y la apelación continúa

La sanción se aplica en el expediente de la medida cautelar, que continúa vigente. En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick: el que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.