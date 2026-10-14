Política

Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia aplicará una multa diaria al Gobierno por incumplir una cautelar

El juez federal Martín Cormick impuso una sanción diaria de $100.000 a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por no cumplir con la medida que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles.

FINACIAMIENTO UNIVERSITARIO. La Justicia impuso una multa diario al Gobierno.
FINACIAMIENTO UNIVERSITARIO. La Justicia impuso una multa diario al Gobierno.
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • El juez federal Martín Cormick multó al jefe de Gabinete por $100.000 diarios por no actualizar salarios y becas de la Ley de Financiamiento Universitario en Argentina.
  • La sanción responde a un pedido del CIN tras vencerse los plazos judiciales para aplicar la medida cautelar que el Ejecutivo no acató, pese a estar ratificada judicialmente.
  • El fallo presiona al Gobierno para girar los fondos universitarios, mientras la Cámara define la apelación de fondo sobre la validez del decreto que frena la normativa.
Resumen generado con IA

Un duro revés sufrió este miércoles la administración de Javier Milei. La Justicia impuso una multa diaria de $100.000 a Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario

La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo efectivo un apercibimiento previo ante la falta de cumplimiento de la orden judicial.

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La medida cautelar exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación de las sanciones, sostuvo que los pagos todavía no se habían registrado.

Una multa diaria por incumplir la orden judicial

En su resolución, Cormick dispuso la aplicación de astreintes diarias al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. “En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026”, señaló el magistrado.

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El juez fijó inicialmente la sanción en $100.000 por cada día de demora y advirtió que podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados. Las astreintes son una herramienta judicial que busca presionar para que se cumpla una obligación, en este caso, la ejecución de la medida cautelar sobre los salarios y las becas universitarias.

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El CIN había solicitado que se aplicaran las multas al considerar que el Gobierno seguía sin cumplir la medida, pese a las intimaciones previas. Cormick había otorgado un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre, y luego lo prorrogó por otro período igual. Una vez cumplido ese plazo, el organismo reclamó que se hiciera efectivo el apercibimiento.

La cautelar sigue vigente y la apelación continúa

La sanción se aplica en el expediente de la medida cautelar, que continúa vigente. En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick: el que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.

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Esa apelación corresponde a la discusión de fondo sobre la norma. La cautelar, en cambio, ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de este año.

Por ese motivo, la revisión del fallo más reciente no dejó sin efecto la orden provisoria que obliga a cumplir con la actualización salarial y el financiamiento de las becas universitarias.

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