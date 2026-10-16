SociedadActualidad

Estudia Letras y trabaja como Uber Moto para ayudar a sus padres jubilados: “No alcanza”

Leonel Nicolás Barros combina las clases universitarias con viajes en Uber y DiDi Moto. La mayor parte de sus ingresos se destina a los gastos familiares. Durante la marcha universitaria, describió las condiciones de precariedad de su trabajo.

Leonel Nicolás Barros es estudiante del profesorado en Letras.
Leonel Nicolás Barros es estudiante del profesorado en Letras.
Por Sofia De Chazal Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el estudiante Leonel Barros trabaja como chofer de Uber Moto para ayudar a sus padres jubilados y costear sus estudios, según relató en la marcha universitaria.
  • Barros recurrió a las aplicaciones por flexibilidad horaria para cursar, aunque advierte sobre la precariedad laboral y el bajo poder adquisitivo de los haberes previsionales.
  • El caso visibiliza la vulnerabilidad económica de los estudiantes y sus familias, en medio del reclamo nacional por la Ley de Financiamiento Universitario.
Resumen generado con IA

Leonel Nicolás Barros estudia el Profesorado en Letras en la Universidad Nacional de Tucumán. Para sostener sus estudios y colaborar con los gastos de su hogar, trabaja como conductor de Uber y DiDi Moto, una actividad que le permite acomodar sus horarios laborales a las exigencias de la facultad.

“Es el trabajo que más se acomoda a mi cursado y a mi situación actual en la universidad. Manejo cuando puedo, en mis tiempos libres”, contó en diálogo con LA GACETA durante la quinta Marcha Federal Universitaria. Sin embargo, advirtió sobre las condiciones en las que desarrolla esa actividad: “Es un trabajo precarizado. Uno lo tiene tan naturalizado que pasa desapercibido”.

Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

La mayor parte de sus ingresos no se destina a la universidad, sino a cubrir las necesidades de su familia. Sus padres son jubilados y, según explicó, perciben haberes que no les alcanzan para afrontar los gastos cotidianos. “Utilizo un mínimo de lo que gano para mis estudios. La mayor parte va a la casa. Es lo que gano para subsistir, para el día a día”, relató.

Este jueves, miles de tucumanos participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización partió desde el Rectorado de la UNT y llegó hasta plaza Independencia, donde estudiantes, docentes y trabajadores no docentes reclamaron al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

Temas Plaza IndependenciaUniversidad Nacional de TucumánUniversidad Nacional de Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“La educación pública es un derecho”: la marcha universitaria se hizo sentir en Tucumán

“La educación pública es un derecho”: la marcha universitaria se hizo sentir en Tucumán

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Cobra $1,4 millones por tres cargos docentes y depende del sueldo de su pareja para pagar el alquiler

Cobra $1,4 millones por tres cargos docentes y depende del sueldo de su pareja para pagar el alquiler

Es docente universitaria y empezó a vender ropa y libros los fines de semana para llegar a fin de mes

Es docente universitaria y empezó a vender ropa y libros los fines de semana para llegar a fin de mes

Lo más popular
La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
1

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
2

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
3

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
4

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias
5

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
2

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados
5

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados

Más Noticias
Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Comentarios