Estudia Letras y trabaja como Uber Moto para ayudar a sus padres jubilados: “No alcanza”
Leonel Nicolás Barros combina las clases universitarias con viajes en Uber y DiDi Moto. La mayor parte de sus ingresos se destina a los gastos familiares. Durante la marcha universitaria, describió las condiciones de precariedad de su trabajo.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el estudiante Leonel Barros trabaja como chofer de Uber Moto para ayudar a sus padres jubilados y costear sus estudios, según relató en la marcha universitaria.
- Barros recurrió a las aplicaciones por flexibilidad horaria para cursar, aunque advierte sobre la precariedad laboral y el bajo poder adquisitivo de los haberes previsionales.
- El caso visibiliza la vulnerabilidad económica de los estudiantes y sus familias, en medio del reclamo nacional por la Ley de Financiamiento Universitario.
Leonel Nicolás Barros estudia el Profesorado en Letras en la Universidad Nacional de Tucumán. Para sostener sus estudios y colaborar con los gastos de su hogar, trabaja como conductor de Uber y DiDi Moto, una actividad que le permite acomodar sus horarios laborales a las exigencias de la facultad.
“Es el trabajo que más se acomoda a mi cursado y a mi situación actual en la universidad. Manejo cuando puedo, en mis tiempos libres”, contó en diálogo con LA GACETA durante la quinta Marcha Federal Universitaria. Sin embargo, advirtió sobre las condiciones en las que desarrolla esa actividad: “Es un trabajo precarizado. Uno lo tiene tan naturalizado que pasa desapercibido”.
La mayor parte de sus ingresos no se destina a la universidad, sino a cubrir las necesidades de su familia. Sus padres son jubilados y, según explicó, perciben haberes que no les alcanzan para afrontar los gastos cotidianos. “Utilizo un mínimo de lo que gano para mis estudios. La mayor parte va a la casa. Es lo que gano para subsistir, para el día a día”, relató.
Este jueves, miles de tucumanos participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización partió desde el Rectorado de la UNT y llegó hasta plaza Independencia, donde estudiantes, docentes y trabajadores no docentes reclamaron al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.