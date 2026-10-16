Estudia Letras y trabaja como Uber Moto para ayudar a sus padres jubilados: “No alcanza”

La mayor parte de sus ingresos no se destina a la universidad, sino a cubrir las necesidades de su familia. Sus padres son jubilados y, según explicó, perciben haberes que no les alcanzan para afrontar los gastos cotidianos. “Utilizo un mínimo de lo que gano para mis estudios. La mayor parte va a la casa. Es lo que gano para subsistir, para el día a día”, relató.