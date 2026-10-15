El Gobierno repudió los incidentes en la marcha universitaria: “Quieren imponer el caos”

Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes pÃºblicos o cometan delitos deberÃ¡n responder ante la Justicia. En Argentina, nadie estÃ¡ por encima de la ley.