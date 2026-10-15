Política

El Gobierno repudió los incidentes en la marcha universitaria: “Quieren imponer el caos”

La ministra Alejandra Monteoliva advirtió que quienes cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

QUIEREN IMPONER EL CAOS. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, repudió los incidentes en la marcha universitaria.
"QUIEREN IMPONER EL CAOS". Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, repudió los incidentes en la marcha universitaria.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, repudió este jueves los incidentes frente al Congreso durante la marcha universitaria y acusó a manifestantes de buscar el caos.
  • Los disturbios ocurrieron durante la quinta marcha universitaria, donde se registraron choques con las fuerzas de seguridad y daños en el espacio público aledaño al Congreso.
  • El Gobierno ratificó que llevará ante la Justicia a quienes hayan agredido a policías o destruido bienes, endureciendo su política de control sobre la protesta social.
Resumen generado con IA

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, repudió este jueves los incidentes registrados este jueves durante la la quinta marcha universitaria en las inmediaciones del Congreso, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

“Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, expresó la funcionaria al referirse a los episodios ocurridos durante la movilización.

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Monteoliva afirmó que los manifestantes buscan desafiar a las fuerzas policiales y generar situaciones de descontrol en la vía pública. “Buscan desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, remarcó.

La advertencia a quienes protagonizaron los incidentes

La ministra también advirtió que las personas que hayan agredido a efectivos policiales, provocado daños en bienes públicos o cometido delitos deberán afrontar las consecuencias legales. “Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, expresó Monteoliva.

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Al finalizar su mensaje, la titular de la cartera de Seguridad ratificó la postura del Gobierno frente a los hechos ocurridos durante la movilización.

“En Argentina, nadie está por encima de la ley”, subrayó la ministra.

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