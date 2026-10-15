El G-6 se reunió con el nuncio apostólico y dialogó sobre una eventual visita del Papa a la Argentina

La comitiva estuvo integrada por Javier Bolzico, en representación de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Adelmo Gabbi, por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Mario Grinman, por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Gustavo Weiss, por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Nicolás Pino, por la Sociedad Rural Argentina (SRA); y Martín Rappallini, por la Unión Industrial Argentina (UIA).