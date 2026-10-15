Política

El G-6 se reunió con el nuncio apostólico y dialogó sobre una eventual visita del Papa a la Argentina

Representantes de seis de las principales entidades empresariales del país mantuvieron un encuentro protocolar con monseñor Michael Wallace Banach.

Los representantes del G-6 mantuvieron un encuentro protocolar con monseñor Michael Wallace Banach.
Los representantes del G-6 mantuvieron un encuentro protocolar con monseñor Michael Wallace Banach.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El G-6 se reunió este jueves en Buenos Aires con el nuncio apostólico Michael Banach para dialogar sobre una eventual visita del papa León XIV al país y la cooperación mutua.
  • La comitiva incluyó a líderes de la UIA, SRA, CAC, Camarco, BCBA y Adeba, en el marco de la agenda de vinculación institucional con referentes de la sociedad.
  • El encuentro busca estrechar lazos entre el sector productivo y la Santa Sede, sentando bases para coordinar ante una esperada llegada del pontífice a la Argentina.
Resumen generado con IA

Representantes del Grupo de los Seis (G-6), que reúne a seis de las principales organizaciones empresariales de la Argentina, se reunieron este jueves con monseñor Michael Wallace Banach, nuncio apostólico en el país, para dialogar sobre una eventual visita del papa León XIV y analizar posibles iniciativas de cooperación a futuro.

El encuentro, realizado el 15 de octubre de 2026, formó parte de la agenda de vinculación institucional del grupo con referentes de distintos ámbitos de la sociedad. La reunión propició un intercambio entre representantes del sector productivo nacional y el diplomático de la Santa Sede.

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La comitiva estuvo integrada por Javier Bolzico, en representación de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Adelmo Gabbi, por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Mario Grinman, por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Gustavo Weiss, por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Nicolás Pino, por la Sociedad Rural Argentina (SRA); y Martín Rappallini, por la Unión Industrial Argentina (UIA).

También participó Bettina Bulgheroni, titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Las entidades que integran el G-6 representan a sectores estratégicos de la economía argentina, entre ellos las finanzas, el mercado de capitales, el comercio y los servicios, la construcción, la actividad agropecuaria y la industria.

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Según el comunicado del grupo, la reunión se desarrolló en un marco de cordialidad y respeto mutuo, con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales con referentes de la vida pública del país.

La Nunciatura Apostólica es la misión diplomática de la Santa Sede ante el Estado argentino.

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