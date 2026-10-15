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Marcos Rojo no podrá jugar contra Flamengo: Conmebol rechazó su inscripción en la Copa Libertadores

Estudiantes cuestionó la decisión del organismo sudamericano y apelará al TAS para intentar habilitar al defensor de cara a la revancha.

PAUSA. Marcos Rojo se entrena con Estudiantes de La Plata, mientras el club busca conseguir su habilitación para disputar la revancha ante Flamengo por la Copa Libertadores.
PAUSA. Marcos Rojo se entrena con Estudiantes de La Plata, mientras el club busca conseguir su habilitación para disputar la revancha ante Flamengo por la Copa Libertadores.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo en Estudiantes para disputar este jueves la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo por motivos reglamentarios de fichaje.
  • El club incorporó al defensor fuera de término por la lesión de Gabriel Neves; pese a estar habilitado a nivel local, el ente sudamericano denegó la excepción reglamentaria.
  • Estudiantes apelará ante el TAS con una medida cautelar urgente, con el objetivo de lograr la habilitación del zaguero para el partido de vuelta en el estadio Maracaná.
Resumen generado con IA

Estudiantes de la Plata sufrió un duro contratiempo a pocas horas de enfrentar a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Conmebol rechazó el pedido de inscripción de Marcos Rojo, por lo que el defensor no podrá disputar el encuentro de este jueves, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi. Ante esta situación, la dirigencia del club anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir la resolución.

La noticia fue confirmada por Estudiantes mediante un comunicado oficial, en el que expresó su desacuerdo con la decisión del organismo sudamericano. Según explicó la institución, el registro del futbolista se realizó conforme a la normativa vigente y existen antecedentes recientes de inscripciones autorizadas en condiciones similares.

"El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente", sostuvo la institución, que también cuestionó la diferencia de criterio aplicada por Conmebol respecto de otros casos.

Frente a este escenario, Estudiantes presentará una apelación ante el TAS y solicitará una medida cautelar para intentar conseguir la habilitación del defensor. La intención de la dirigencia es obtener una resolución urgente que le permita disputar el encuentro de vuelta frente a Flamengo, programado para el jueves 22 de octubre en el estadio Maracaná.

Por qué Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo

El defensor había llegado a Estudiantes después de finalizar su vínculo con Racing, con la intención de iniciar su tercer ciclo en el club platense. Su incorporación se gestionó a partir del cupo solicitado por la lesión de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en la muñeca izquierda.

Aunque el futbolista figura registrado en el sistema Comet desde el 9 de octubre y está habilitado para disputar el torneo local, la Conmebol no aceptó su inscripción para la competencia internacional. La controversia gira en torno a las condiciones reglamentarias que permitieron su incorporación fuera del período habitual de transferencias.

La decisión representa un problema para el entrenador Alexander Medina, que tenía previsto incluir a Rojo como titular ante Flamengo debido a la suspensión de Leandro González Pírez por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante esta situación, Ramiro Funes Mori ocuparía su lugar en la defensa. El equipo probable de Estudiantes sería: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios; Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Mientras prepara el partido de ida, el club platense deberá esperar una respuesta del TAS para determinar si podrá contar con Rojo en la revancha de una serie decisiva para sus aspiraciones continentales.

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