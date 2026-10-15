Marcos Rojo no podrá jugar contra Flamengo: Conmebol rechazó su inscripción en la Copa Libertadores

Estudiantes de la Plata sufrió un duro contratiempo a pocas horas de enfrentar a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Conmebol rechazó el pedido de inscripción de Marcos Rojo, por lo que el defensor no podrá disputar el encuentro de este jueves, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi. Ante esta situación, la dirigencia del club anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir la resolución.