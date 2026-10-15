La historia de Fundación Mapa: el dolor de un padre que perdió a su hijio se transformó en refugio para 300 chicos

El predio no les cuesta un solo peso. El municipio se los cede sin cargo reconociendo el valor de contener a 300 chicos de la zona, un gesto que Mario no pasa por alto. “Hoy en día tenés que tener más de $ 800.000 por partido de local para poder abrir la cancha y recaudás 150.000 o 200.000", explica. "No le cobramos cuota a los chicos; nos movemos con lo que los padres hacen: rifa, bingo, empanadas. Y la Municipalidad también nos está ayudando con la indumentaria para Primera y Sub-20, y para pagar los árbitros o la policía. Estamos muy agradecidos por el espacio y por la ayuda, porque saben que trabajamos con seriedad”.