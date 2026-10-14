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Fuerte cruce entre Flor de la V y Andrea Taboada en vivo: "No me digas más porque no sirve"

La conductora de Los Profesionales de Siempre se molestó con la periodista mientras analizaban la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Foto/PrimiciasYa.
Foto/PrimiciasYa.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Florencia de la V cruzó en vivo a Andrea Taboada en El Nueve tras cuestionar la falta de datos concretos sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
  • Taboada relató llamadas a fuentes que no aportaron testimonios, lo que motivó a De la V a interrumpirla diciendo que la información no servía y ceder la palabra.
  • El tenso momento al aire expone las fricciones en el panel del programa y reabre el debate sobre el rigor periodístico en el tratamiento de la farándula televisiva.
Resumen generado con IA

Florencia de la V y Andrea Taboada protagonizaron un fuerte cruce durante la emisión de "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve), mientras el equipo analizaba la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

La discusión comenzó cuando Taboada intentó compartir la información que había recabado a través de sus fuentes sobre la ruptura. Sin embargo, como no había conseguido datos concretos de los protagonistas ni de su entorno, la conductora cuestionó sus aportes y le pidió que dejara de dar detalles que, a su entender, no sumaban información relevante.

En primer lugar, la periodista contó que se había comunicado con Ana Paula Dutil, pero que no había obtenido declaraciones. Según explicó, la mujer consideraba que no estaba en condiciones de opinar porque no era la involucrada.

Luego, Taboada señaló que también había hablado con una de las dueñas de la editorial donde Julieta Prandi publicó su libro, aunque tampoco consiguió información relevante porque, según le dijeron, no habían tenido más contacto con la modelo.

En ese momento, Florencia la interrumpió y le marcó su postura: “Igual si no te dijeron nada no me digas más, porque no sirve”.

La respuesta de Andrea Taboada y la molestia de la conductora

Lejos de abandonar su explicación, la panelista insistió en que buscaba mostrar una conducta de Prandi. Para sostener su argumento, mencionó a una persona que había manejado la prensa de la modelo y que, según contó, se había enterado por ella de que iba a casarse.

La conductora volvió a cuestionar esa interpretación y respondió: “Bueno pero yo a la gente que me maneja la prensa o las redes, no siempre le cuento cosas personales”.

Ante la reacción de Florencia, Taboada intentó aclarar su planteo y sostuvo que, desde hacía un tiempo, Julieta tenía determinadas actitudes. Sin embargo, no pudo continuar con su explicación.  

Florencia de la V le dio la palabra a otra panelista

Ya molesta por el intercambio, la conductora decidió cerrar la discusión y darle lugar a otra integrante del panel para que continuara con la información. “No, porque tiene que ir Naiara”, le dijo a Taboada.

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