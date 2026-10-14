Política

Máximo Kirchner: “Si ganamos las elecciones se auditará cada uno de los RIGI”

El diputado de Unión por la Patria lanzó duras críticas contra el Gobierno de Milei y ratificó que su candidata es Cristina Kirchner.

MÁXIMO KIRCHNER.
MÁXIMO KIRCHNER.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Máximo Kirchner advirtió en una entrevista radial que, si el peronismo gana en 2027, auditará cada proyecto aprobado bajo el RIGI impulsado por Javier Milei.
  • El diputado calificó al régimen como un "estatuto de coloniaje" por sus beneficios fiscales, aunque aclaró que respetarán las iniciativas que estén en regla.
  • La advertencia introduce incertidumbre regulatoria para inversores a largo plazo y ratifica la intención de postular a Cristina Kirchner en los comicios de 2027.
Resumen generado con IA

Máximo Kirchner adelantó que, si el kirchnerismo gana las elecciones de 2027, auditará uno por uno los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Además, el diputado lanzó duras críticas contra Javier Milei y Mauricio Macri.

Durante una entrevista, el parlamentario fue contundente al evaluar la gestión del ex presidente. "A mi entender el peor presidente que he visto", afirmó. Cuando le preguntaron si lo consideraba peor que Milei, respondió: "Sí, claro, Macri recibió un país mucho mejor que el que recibió Milei. País contra país recibe un país mejor Macri".

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El dirigente también se refirió al futuro de los proyectos que recibieron los beneficios del RIGI, un régimen vinculado a inversiones en sectores como la energía y la minería. Consultado sobre qué haría el kirchnerismo si vuelve al Gobierno en 2027, planteó la necesidad de revisar las condiciones en las que fueron aprobados.

"Tenés elementos para generar inversiones y no está mal, a todos nos parece bien. Lo que no puede pasar es que haya un RIGI que es como casi un estatuto de coloniaje", sostuvo en diálogo con Radio con Vos.

Qué hará el kirchnerismo con los RIGI si vuelve al poder

Máximo Kirchner cuestionó las diferencias impositivas que contempla el régimen. "En ganancias una empresa minera pasa de pagar 35 a 25 puntos, y cualquier comercio paga 35 de ganancias. Habrá que auditar proyecto por proyecto y ver cómo se fue haciendo", afirmó.

En esa línea, insistió en que los proyectos serán revisados, aunque aclaró que aquellos que estén en regla podrán continuar.

"Se auditará y si está todo en orden seguirán porque son derecho adquirido pero hay que mirarlos uno por uno, no vaya a ser que a alguno le hayan dado el RIGI y después se da vuelta y vende el proyecto, hay que mirarlo bien", señaló.

El diputado también cuestionó los beneficios otorgados al sector privado y puso el foco en el comportamiento de las inversiones. "Al sector privado le han dado más de lo que esperaban. Hay que mirarlo bien. Y lo llamativo es que la inversión extranjera directa cayó", analizó.

Máximo Kirchner ratificó que su candidata es Cristina

En otro tramo de la entrevista, el líder de La Cámpora intentó evitar profundizar en la interna del peronismo, aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de que el espacio llegue con una lista de unidad a las elecciones de 2027.

Sin embargo, fue categórico al referirse a su preferencia para la candidatura presidencial: Cristina Kirchner. La expresidenta está impedida de ejercer cargos públicos por la condena en la causa Vialidad, por la que cumple una pena de seis años de prisión en su departamento de San José 1111.

"Mi candidata, y vamo a pelear para eso, es Cristina, no solo por una cuestión de lo que fueron aquellos años, porque estos son diferentes, pero tenemos que tener el mismo espíritu", expresó Máximo Kirchner al ser consultado sobre los próximos comicios presidenciales.

Aunque Cristina Kirchner no puede ejercer cargos públicos, sus abogados sostienen que podría competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) si estas no son eliminadas mediante la reforma política que impulsa el Gobierno.

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