La curiosa historia de Conan, el "hijo" de Javier Milei que fue clonado por miles de dólares

También, rememoró el duro momento que atravesó cuando se quedó sin empleo, pero que, a pesar de ello, decidió priorizar la alimentación de su perro Conan por sobre la de él mismo. “Cuando yo me quedé sin laburo y tenía la guita de la indemnización, saqué la cuenta para saber cuánto tiempo iba a tardar para volver a conseguir laburo y dije: ’Me va a ir mal y va a tardar el doble’. En ese momento dije que el paseo de Conan no se toca y la calidad de la comida de Conan no se toca", resaltó.