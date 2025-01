Milei habló sobre la muerte de Lanata y de un episodio que une a su perro Conan con el periodista

Para entender este peculiar vínculo, Milei recordó una noche de domingo en la que se encontraba en la casa de sus padres en Devoto. "Mi mamá me dijo: ‘¿Por qué no te quedás a ver a Lanata acá y después te vas para tu casa?’ Pero yo le respondí: ‘No, mejor me voy a mi casa. Tengo que levantarme temprano’", recordó. Aquella decisión aparentemente insignificante fue el inicio de una cadena de eventos que culminaron en una situación de vida o muerte.