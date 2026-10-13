ATE convocó a un paro contra el Gobierno de Milei: ¿qué servicios se verán afectados?

La jornada incluirá una movilización al Congreso de la Nación y tendrá consecuencias en el funcionamiento de distintos organismos estatales. Desde el sindicato anticiparon que únicamente se garantizarán determinadas prestaciones esenciales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el alcance de la normativa a través de sus redes sociales. “Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto”, expresó. El dirigente también criticó la eliminación de regulaciones económicas y sostuvo que el decreto afecta distintas legislaciones, entre ellas las vinculadas con tierras rurales, alquileres y góndolas. “Esto no es reforma, es saqueo”, afirmó.