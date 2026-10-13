Política

ATE convocó a un paro contra el Gobierno de Milei: ¿qué servicios se verán afectados?

La protesta incluirá una movilización al Congreso y afectará distintos organismos.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. MundoGremial.com
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • ATE convocó a un paro nacional de 24 horas este jueves hacia el Congreso contra el DNU 70/2023 de Javier Milei, en rechazo a las medidas de desregulación económica.
  • La huelga afectará servicios como recolección, trámites en ANSES y PAMI, Senasa y vuelos comerciales, garantizando únicamente guardias mínimas y emergencias.
  • La protesta coincide con el intento opositor en Diputados de derogar el decreto desregulador y busca amplificar la presión sindical sobre el rumbo económico del Gobierno.
Resumen generado con IA

La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para el jueves, en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por el presidente Javier Milei. La medida coincidirá con la sesión convocada en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará avanzar con la derogación del decreto.

La jornada incluirá una movilización al Congreso de la Nación y tendrá consecuencias en el funcionamiento de distintos organismos estatales. Desde el sindicato anticiparon que únicamente se garantizarán determinadas prestaciones esenciales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el alcance de la normativa a través de sus redes sociales. “Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto”, expresó. El dirigente también criticó la eliminación de regulaciones económicas y sostuvo que el decreto afecta distintas legislaciones, entre ellas las vinculadas con tierras rurales, alquileres y góndolas. “Esto no es reforma, es saqueo”, afirmó.

Servicios afectados

Según informó ATE, la huelga impactará en la recolección de residuos, los servicios de auxiliares de educación, la guardia urbana y las tareas de agentes de tránsito. También podría afectar la atención en Migraciones y los controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas. La medida alcanzará además a trabajadores de medios públicos, personal dedicado al combate de incendios forestales, controladores aéreos y empleados de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

En el ámbito aeronáutico, el sindicato indicó que únicamente se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado a través de la ANAC. Por su parte, PAMI y ANSES mantendrán la atención de emergencias, mientras que las gestiones habituales podrían sufrir interrupciones.

La protesta también se vincula con los reclamos de la Marcha Federal Universitaria, centrados en el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición salarial y la actualización de becas.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, cuestionó la convocatoria opositora para tratar el DNU, el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que “no habría motivos para la sesión porque el oficialismo había solicitado una sesión para el 21 más amplia”.

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