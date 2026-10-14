Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

Resumen para apurados
- El excampeón mundial de boxeo Jorge "Roña" Castro murió este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación repentina en un bingo de Morón.
- Forjó una destacada carrera profesional con 144 peleas y 90 nocauts, a la par de una intensa vida personal en la que tuvo siete matrimonios, 15 hijos y 14 nietos.
- Su fallecimiento conmueve al deporte argentino, despidiendo a un ícono popular cuya trayectoria sobre el ring y carisma marcaron una época dorada en el boxeo local.
Jorge “Roña” Castro, uno de los nombres destacados del boxeo argentino, murió este miércoles a la madrugada a los 59 años, después de descompensarse en un bingo de Morón.
Mientras se aguardan precisiones sobre las causas de su fallecimiento, resurgen sus declaraciones sobre su vida personal, marcada por una familia numerosa, siete matrimonios y una extensa trayectoria arriba del ring.
Cuántos hijos y nietos tenía Roña Castro
En una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, emitido por El Trece, el exboxeador habló con franqueza sobre su familia y reveló que tenía 15 hijos y 14 nietos.
“Yo tenía que poblar la Argentina”, bromeó durante la charla, al explicar que el mayor de sus hijos tenía 42 años y el menor, 16.
Castro contó que sus hijos viven en distintos puntos del país, entre ellos Buenos Aires y Caleta Olivia. También reconoció que, debido a la cantidad de integrantes de su familia, a veces le costaba recordar las fechas de cumpleaños.
“Hoy en día mis hijos son mis amigos”, expresó al describir el vínculo que mantenía con ellos. Su comentario dejó ver una faceta más íntima del deportista, que solía hablar públicamente de su personalidad y de las experiencias acumuladas durante su carrera.
Roña Castro: los siete matrimonios y su última pareja
Durante la entrevista, Castro también reveló que se había casado siete veces. Con su estilo directo y sin ocultar los vaivenes de su vida sentimental, relacionó esa historia con la etapa de éxito que atravesó como boxeador profesional.
“Tuve siete matrimonios, viví la vida del campeón”, afirmó.
En ese momento, el exdeportista contó que estaba en pareja con Noelia, con quien convivía y mantenía una relación que describió como buena.
A lo largo de su vida, Castro combinó las exigencias del deporte profesional con una intensa historia personal. Su popularidad como campeón mundial lo convirtió en una figura reconocida dentro y fuera del ambiente del boxeo.
Qué les dejó a sus hijos después de su carrera como boxeador
Castro también habló sobre el aspecto económico y el esfuerzo que realizó durante sus años de actividad profesional. Según explicó, procuró distribuir de manera equitativa entre sus hijos lo que había conseguido con sus peleas.
“A todos les di por igual”, aseguró al recordar aquella etapa, en la que sus ingresos estaban vinculados con los combates y las defensas de sus títulos.
Sobre su presente, sostuvo que vivía tranquilo y sin grandes excesos. Sus declaraciones reflejaron una mirada retrospectiva sobre los años de mayor exposición, cuando su nombre ocupaba un lugar destacado en el deporte argentino.
La carrera del Roña Castro: 144 peleas y 90 nocauts
Además de repasar su vida familiar, el exboxeador recordó algunos de los números más importantes de su trayectoria profesional. Según detalló en la entrevista, disputó 144 peleas y consiguió 90 victorias por nocaut.
Castro se caracterizó por su confianza antes de subir al ring y por una personalidad que lo distinguió durante su carrera. En la charla con Pergolini, aseguró que muchas veces sentía que imponía respeto incluso antes de comenzar el combate.
Sus comienzos estuvieron lejos de los grandes escenarios. Antes de dedicarse plenamente al boxeo, contó que vendía diarios y lustraba botas. La primera pelea por la que recibió dinero le permitió ganar lo mismo que obtenía en un mes de trabajo, una experiencia que, según recordó, despertó sus ganas de combatir cada vez más.
A lo largo de su carrera viajó a 27 países y enfrentó a rivales de distintos lugares del mundo. También señaló que perdió una sola vez mientras defendía su título, en Japón.