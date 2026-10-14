Seguirá detenido el profesor de danza acusado de abusar de una alumna

El defensor Lucas Olivera Sáenz se opuso a la solicitud de los acusadores. Sostuvo que su defendido no tenía posibilidades de entorpecer la investigación, puesto que la mayoría de las medidas probatorias ya se habían concretado. También cuestionó la falta de evidencias que acreditaran el presunto abuso sexual y las discrepancias entre los testimonios aportados por madres y alumnos. En la audiencia también denunció que se había difundido en las redes sociales la identidad del acusado -que legalmente debe mantenerse en reserva- y datos de la academia, lo que habría generado un importante perjuicio.