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Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

TIEMPO EN TUCUMÁN. A preparar el paraguas.
TIEMPO EN TUCUMÁN. A preparar el paraguas. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El SMN prevé una jornada inestable con lluvias aisladas y una máxima de 16 °C este miércoles 14 de octubre en Tucumán debido a la alta humedad y nubosidad.
  • El día inició con neblina y 99% de humedad. Se pronostican chaparrones continuos durante la tarde, con vientos del sector oeste de hasta 22 kilómetros por hora.
  • Hacia la noche la probabilidad de lluvia bajará al 10-40% con 13 °C, marcando un leve alivio en las precipitaciones que afectaron la rutina de la provincia.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán estará marcado por la inestabilidad este miércoles 14 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas y chaparrones durante buena parte de la jornada, con temperaturas bajas y una humedad que alcanzó el 99% durante las primeras horas del día.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana

La jornada comenzó con cielo cubierto y neblina en San Miguel de Tucumán y alrededores. Para el resto de la mañana, se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%.

La temperatura rondará los 14 °C, mientras que el viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Qué temperatura hará esta tarde en Tucumán

Durante la tarde, el termómetro alcanzará la máxima prevista de 16 °C. Sin embargo, las condiciones de inestabilidad continuarán, con chaparrones y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

Los vientos rotarán al oeste y tendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo esta noche

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 13 °C. La probabilidad de precipitaciones disminuirá y se ubicará entre el 10% y el 40%, aunque todavía podrían registrarse chaparrones aislados.

El viento soplará desde el sudoeste, con intensidad leve.

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