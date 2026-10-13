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Leandro Paredes acelera su recuperación y se ilusiona con llegar a la revancha ante Vasco da Gama

Pese a que un desgarro de grado dos suele demandar entre tres y cuatro semanas de recuperación, el capitán de Boca evoluciona mejor de lo esperado a cuatro días de la lesión y no descarta arriesgar el próximo martes en el Maracaná. Qué alternativas maneja Rodolfo Arruabarrena.

Leandro Paredes acelera su recuperación y se ilusiona con llegar a la revancha ante Vasco da Gama
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes busca llegar al partido de vuelta de semifinales de Copa Sudamericana del próximo martes ante Vasco da Gama en el Maracaná, tras evolucionar de su lesión.
  • El capitán de Boca sufrió hace cuatro días un desgarro grado dos contra Instituto en Córdoba, una dolencia en la misma zona previa que suele exigir hasta un mes de baja.
  • Aunque Rodolfo Arruabarrena prepara variantes para el mediocampo, el cuerpo técnico y médico definirán a último momento si arriesgan al volante para buscar la final.
Resumen generado con IA

La evolución de Leandro Paredes abrió una luz de esperanza para el cuerpo técnico de Boca. Apenas cuatro días después de haber sufrido un desgarro grado dos en el isquiotibial en el empate 2-2 ante Instituto en Córdoba —donde sintió el pinchazo a los pocos minutos de haber ingresado desde el banco de suplentes—, la respuesta física del volante fue mejor de lo previsto. Si bien los tiempos habituales para una lesión muscular de ese tipo exigen entre tres y cuatro semanas sin jugar, el capitán "xeneize" quiere acortar los plazos y hablará con Rodolfo Arruabarrena para intentar estar presente el próximo martes en el Maracaná, en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La lesión encendió las alarmas en el cuerpo médico no solo por la inminencia de la serie, sino porque se trata de la misma zona donde ya se había desgarrado en la previa del cruce ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. En un principio, la idea del club era descartarlo por completo para los dos partidos frente a Vasco da Gama y los compromisos del Torneo Clausura ante Talleres e Independiente, con la meta de que llegue en condiciones al Superclásico. Sin embargo, la magnitud del partido en Brasil y las buenas sensaciones en las primeras sesiones de kinesiología abrieron una ventana para ver si puede llegar con lo justo.

Tras el partido en el Mario Alberto Kempes, el propio Arruabarrena había descartado al mediocampista y empezó a delinear variantes para rearmar la mitad de la cancha. “No vamos a tener las mismas características, pero contamos con chicos con mucho para dar. El otro día Alarcón lo hizo bien y Palacios también. Es un grupo muy compacto que va para adelante, que tiene hambre y ganas”, remarcó el DT en diálogo con DSports. En la conferencia de prensa en Córdoba, el entrenador también había advertido sobre la dificultad del armado: “Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo”.

A la espera de su respuesta en los entrenamientos de los próximos días, la decisión final se tomará a último momento entre el cuerpo médico, el cuerpo técnico y la voluntad del propio jugador.

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