Leandro Paredes acelera su recuperación y se ilusiona con llegar a la revancha ante Vasco da Gama

La lesión encendió las alarmas en el cuerpo médico no solo por la inminencia de la serie, sino porque se trata de la misma zona donde ya se había desgarrado en la previa del cruce ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. En un principio, la idea del club era descartarlo por completo para los dos partidos frente a Vasco da Gama y los compromisos del Torneo Clausura ante Talleres e Independiente, con la meta de que llegue en condiciones al Superclásico. Sin embargo, la magnitud del partido en Brasil y las buenas sensaciones en las primeras sesiones de kinesiología abrieron una ventana para ver si puede llegar con lo justo.